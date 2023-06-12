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عربي-دولي

واشنطن تعتزم تسليم كييف 5 منظومات باتريوت قبل نهاية 2024

Lebanon 24
12-06-2023 | 11:30
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كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن شركة تصنيع الأسلحة الأميركية "رايثيون" (Raytheon) تخطط لتسليم كييف 5 أنظمة صواريخ باتريوت للدفاع الجوي بحلول نهاية عام 2024.

وأفادت الصحيفة نقلا عن رئيس الشركة، غريغ هايز، أن شركة "رايثيون" ستزيد إنتاج أنظمة "باتريوت" إلى 12 وحدة سنويا وتخطط لنقل 5 أنظمة دفاع جوي إلى أوكرانيا بحلول نهاية العام المقبل.
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وبحسب رئيس الشركة فإن أنظمة باتريوت، إلى جانب أنظمة دفاع جوي أخرى، تعترض ما يصل إلى 90% من التهديدات الواردة في أوكرانيا.

وزعم هايز أن أوكرانيا أجرت تغييرات على منظومة "باتريوت" بحيث أصبحت صواريخ الدفاع الجوي قادرة الآن على تتبع وتدمير الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، والتي تحلق بمعدل سرعة تفوق مرتين سرعة الصواريخ التي صُممت لاعتراضها.

وبحسب الصحيفة، تمتلك أوكرانيا منظومتي "باتريوت"  تشتملان على قاذفة ورادار ومحطة تحكم. (روسيا اليوم)          

المصدر: روسيا اليوم
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