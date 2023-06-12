في أول زيارة خارجية.. إردوغان في قبرص

وصل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم، إلى جمهورية شمال قبرص التركية في أول زيارة خارجية منذ إعادة انتخابه رئيسا للبلاد في 28 أيار الماضي.







وحطت طائرة الرئيس التركي في مطار "أركان" بالعاصمة ليفكوشا، حيث كان في استقباله رئيس قبرص التركية، أرسين تتار، وعقيلته سيبل تتار، إضافة إلى رئيس البرلمان، زورلو توره، رئيس الوزراء أونال أوستل، سفير تركيا لدى ليفكوشا متين فائز أوغلو وعدد آخر من المسؤولين.

Advertisement



ويرافق أردوغان في زيارته، عقيلته أمينة وعدد من المسؤولين بينهم وزراء الخارجية هاكان فيدان، الدفاع يشار غولر، الطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار، رئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون.

ومن المنتظر أن يتم خلال الزيارة تبادل الآراء حول الخطوات التي يجب اتخاذها على صعيد العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، ومناقشة التطورات في الجزيرة بأبعادها الإقليمية والعالمية.