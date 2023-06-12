Advertisement

عربي-دولي

في أول زيارة خارجية.. إردوغان في قبرص

Lebanon 24
12-06-2023 | 11:11
A-
A+
Doc-P-1076815-638221907161397526.jpg
Doc-P-1076815-638221907161397526.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وصل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم، إلى جمهورية شمال قبرص التركية في أول زيارة خارجية منذ إعادة انتخابه رئيسا للبلاد في 28 أيار الماضي.



وحطت طائرة الرئيس التركي في مطار "أركان" بالعاصمة ليفكوشا، حيث كان في استقباله رئيس قبرص التركية، أرسين تتار، وعقيلته سيبل تتار، إضافة إلى رئيس البرلمان، زورلو توره، رئيس الوزراء أونال أوستل، سفير تركيا لدى ليفكوشا متين فائز أوغلو وعدد آخر من المسؤولين.
Advertisement

ويرافق أردوغان في زيارته، عقيلته أمينة وعدد من المسؤولين بينهم وزراء الخارجية هاكان فيدان، الدفاع يشار غولر، الطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار، رئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون.
 
ومن المنتظر أن يتم خلال الزيارة تبادل الآراء حول الخطوات التي يجب اتخاذها على صعيد العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، ومناقشة التطورات في الجزيرة بأبعادها الإقليمية والعالمية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:30 | 2023-06-12
13:00 | 2023-06-12
12:10 | 2023-06-12
12:00 | 2023-06-12
12:00 | 2023-06-12
11:45 | 2023-06-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website