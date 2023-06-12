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عربي-دولي

إتهامٌ مصريّ لـ"إسرائيل".. هذه هي الرسالة التي نقلها وفدٌ أمني

Lebanon 24
12-06-2023 | 11:33
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كشفت مصادر أمنية إسرائيلية أن وفد المخابرات العامة المصرية الذي زار فلسطين المحتلة الجمعة الماضية، نقل رسالة إلى السلطات الأمنية الإسرائيلية مفادها أن تل أبيب تنتهك قواعد أمن الحدود.

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وناقش الوفد الأمني المصري مع كبار المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية عملية الحدود الذي نفذها الجندي المصري محمد صلاح وقتل وأصاب نحو 4 جنود إسرائيليين، حيث أكد الوفد المصري أن إسرائيل تنتهك قواعد تأمين الحدود طوال الفترة السابقة، وأن القاهرة غضت الطرف عنها.

وذكر التلفزيون الإسرائيلي نقلاً عن المصادر المطلعة، أن وفدا من كبار المسؤولين الأمنيين المصريين سافر إلى فلسطين المحتلة هذا الأسبوع في أعقاب الهجوم الذي وقع على الحدود الإسرائيلية المصرية وأسفر عن مقتل 3 جنود إسرائيليين.

وأوضح الإعلام الإسرائيلي أنّ الزيارة لم تستغرق سوى ساعات قليلة، جرى خلالها التباحث بشأن ترتيبات خاصة لإغلاق ملف حادث الحدود بخطوات من شأنها تهدئة الشارع الإسرائيلي تجاه حكومة تل أبيب.

وقالت قناة "I24News" الإسرائيلية أنه خلال الزيارة التي استمرت لساعات قليلة، نقل الوفد المصري استياء كبار المسؤولين في القاهرة من التغطية الإعلامية للحدث في إسرائيل الذي أضرّ بالمؤسسات العسكرية المصرية، رغم تعاونها الكبير.

كذلك، ناقش الوفد المصري مع كبار المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية تفاصيل زيارة مسؤولي حركة حماس والجهاد الإسلامي إلى القاهرة.

وكان 3 جنود اسرائيليين قتلوا، السبت من الأسبوع الماضي، في هجوم بالرصاص نفذه الجندي المصري محمد صلاح على الحدود الاسرائيلية المصرية
 
وكان الجندي المصري الراحل تمكن من دون الأراضي الفلسطينية المحتلة، لكنه قُتل أثناء مطاردته من قبل جيش الإحتلال. 
 
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