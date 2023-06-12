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إجتماع ثلاثي يبحث في انضمام السويد للناتو

Lebanon 24
12-06-2023 | 12:00
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تتجه الأنظار في تركيا إلى الاجتماع الثلاثي الذي سيضم مسؤولين من تركيا والسويد والولايات المتحدة وحلف الناتو، والذي من المفترض أن يعقد اليوم، بالعاصمة الأميركية واشنطن.

ويعد هذا الاجتماع، الثالث في إطار الآلية المشتركة الدائمة التي تم إنشاؤها بناء على مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في 28 حزيران 2022، بين تركيا والسويد وفنلندا وحلف الناتو، على هامش اجتماع قادة حلف شمال الأطلسي، بعد تعهد البلدين (السويد وفنلندا) بالاستجابة لمطالب أنقرة، بشأن التعاون بملف مكافحة الإرهاب.
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وسيبحث الاجتماع اليوم في واشنطن: مطلب انضمام السويد لحلف الناتو، الموقف التركي من هذا الطلب، المطالب التركية في إطاره ومواقف واشنطن وحلف الناتو.

وتقول أنقرة إنه يتعين على السويد اتخاذ إجراءات جدّية على الأرض ضد المنظمات الإرهابية التي يقيم الكثير من عناصرها على الأراضي السويدية، فيما تقول ستوكهولم، إنها اتخذت الكثير من الإجراءات، وأوفت بالكثير من المطالب التركية.
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