منذ أشهر.. واشنطن تُعد خططاً لإجلاء مواطنينها من تايوان

نقل موقع "ذا ماسنجر نيوز" الأميركي عن مصادر استخباراتية أن الولايات المتحدة تعد خططا لإجلاء مواطنين أميركيين من تايوان.



وأشار الى أن التخطيط للإجلاء جار منذ أكثر من 6 أشهر، وأن ارتفاع حدة التوتر بين الولايات المتحدة والصين هو ما دفع واشنطن لإعداد هذه الخطط.

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هذا وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ وين بين إن الولايات المتحدة تعتقد أن عليها التضحية بتايوان من أجل حماية مصالحها الخاصة.



وأكد وين بين أن بلاده ستعمل بحزم على حماية سيادتها الوطنية وسلامة أراضيها.



كما لفت المتحدث إلى ان لا معلومات لديه عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن للصين.



يذكر أن الصين تعتبر تايوان التي تحكمها حكومة منتخبة جزءا من أراضيها. وعمدت بكين على مدى السنوات الثلاث الماضية إلى إرسال قواتها الجوية للتحليق قرب الجزيرة ولكن ليس داخل المجال الجوي الإقليمي لها.