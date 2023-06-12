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عربي-دولي

شعر ببعض الانزعاج.. بايدن سيخضع لعملية جراحية

Lebanon 24
12-06-2023 | 14:00
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أعلنت الخدمة الصحفية للبيت الأبيض، أن أطباء الأسنان سيجرون عملية جراحية للرئيس الأميركي جو بايدن الاثنين، لإزالة لب ملتهب، وهو النسيج الضام الذي يملأ تجويف السن.

وسيخضع بايدن لعملية جراحية لإزالة لب السن، هذا الصباح في البيت الأبيض، وفقاً للخدمة الصحفية.
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ووفقا لما ذكره الطبيب المعالج للرئيس بايدن، كيفين أوكونور، فقد اشتكى الزعيم الأمريكي من ألم في الأسنان في 11 حزيران الجاري، وأجرى المتخصصون فحصا في البيت الأبيض وقرروا ضرورة إزالة السن. وفي نفس اليوم تم التحضير للعملية. وشدد الطبيب على أن "الرئيس تحمل الإجراء جيدا ولم تحدث مضاعفات".

وقال أوكونور: "هذا الصباح يشعر الرئيس ببعض الانزعاج، وهو ما كان متوقعا"، مضيفا أن العملية ستنتهي يوم الاثنين.

هذا وشدد البيت الأبيض على أنه "لن يخضع الرئيس للتخدير العام، ولن يتم سن التعديل الخامس والعشرين من دستور الولايات المتحدة".

وينص التعديل المذكور على نقل الصلاحيات إلى نائب رئيس الولايات المتحدة في حالة عزل رئيس الدولة من منصبه، وكذلك في حالة وفاته أو استقالته.


المصدر: روسيا اليوم
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