ماكرون يُعلن: الهجوم الأوكراني المُضاد جارٍ منذ أشهر

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وخلال مؤتمر صحافي إلى جانب المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس البولندي أندريه دودا في قصر الإليزيه، أشار ماكرون إلى أن "الهجوم المضاد الأوكراني بدأ قبل عدة أيام وسيستمر لأشهر. نريده أن ينجح قدر الإمكان كي نتمكن من بدء مرحلة تفاوض بشروط جيدة".وكان المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أكد قبل أيام أن "فرنسا تشارك بحكم الواقع في النزاع إلى الجانب الأوكراني، ولذلك لا تعتبر دولة محايدة يمكنها أن تدّعي دور الوساطة في تسوية الأزمة".وكانت القيادة العسكرية العليا في أوكرانيا، أعلنت في وقت سابق اليوم أن قواتها تخوض معارك ضارية في بؤر قتالية محتدمة على الخطوط الأمامية، وقالت وزارة الدفاع إن جنودها حرروا عدة قرى من الاحتلال الروسي في المرحلة الأولى من الهجوم المضاد وفق ما نقلت "سكاي نيوز".وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أن اليوم الأول من الهجوم المضاد شهد نحو 25 معركة بالقرب من باخموت في شرق أوكرانيا وإلى الجنوب بالقرب من أفدييفكا ومارينكا، وهي بلدات تقع جميعا في منطقة دونيتسك، وكذلك بالقرب من بيلوهوريفكا في منطقة لوغانسك.ونشرت هانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني، الاثنين، صورة تظهر جنوداً يرفعون العلم الأوكراني فيما قالت إنها قرية ستوروجيف في دونيتسك، وشكرت أحد ألوية الجيش على تحرير القرية.