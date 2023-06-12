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عربي-دولي

بينها مؤسسات عربية.. واشنطن تدرج منظمات جديدة في قائمتها السوداء

Lebanon 24
12-06-2023 | 15:19
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فرضت وزارة التجارة الأميركية اليوم، قيودا تصديرية بحق 50 مؤسسة ومنظمة في مختلف دول العالم.

 
وتشمل القيود كلا من بريطانيا وكينيا والصين ولاوس وماليزيا والإمارات وباكستان وسنغافورة وتايلاند وجمهورية جنوب إفريقيا، بحسب بيان الوزارة.
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وجاء في البيان، أن قائمة إدارة الصناعة والأمان التابعة لوزارة التجارة الأمريكية السوداء تضم "31 هيكلا من الصين، وهيكلا واحدا في كل من كينيا ولاوس وماليزيا وسنغافورة وتايلاند، و4 هياكل من باكستان، و3 من جنوب إفريقيا، و5 من الإمارات، وهيكلين من بريطانيا".


ونتيجة للقيود التي تم فرضها، لن يتمكن الموردون من إرسال البضائع الأميركية إلى الكيانات القانونية التي تم فرض عقوبات عليها من قبل وزارة التجارة الأميركية من دون الحصول على ترخيص خاص أولا، وعند دراسة طلبات التراخيص يحق للإدارة الأميركية إما قبول أو رفض الطلب، ومن المرجح رفض غالبية الطلبات.
 
وتدعي الإدارة الأميركية أن جميع المنظمات المدرجة في قائمتها السوداء متورطة في "أنشطة تهدد الأمن القومي الأميركي ومصالح السياسة الخارجية للولايات المتحدة".

هذا وذكرت وكالة "تاس الروسية" أن البيان الأميركي استبعد منظمة Fiber Optic Solutions اللاتفية من القائمة السوداء.
المصدر: روسيا اليوم
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