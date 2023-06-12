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عربي-دولي

رئيسي في جولة "مصغّرة" الى أميركا اللاتينية

Lebanon 24
12-06-2023 | 16:15
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وصل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم، إلى فنزويلا حيث يبدأ جولة مصغّرة في أميركا اللاتينية، ستقوده أيضا إلى كوبا ونيكاراغو.

وكان في استقبال رئيسي في مطار سيمون بوليفار في كراكاس وزير الخارجية الفنزويلي إيفان جيل. ومن المقرّر أن يلتقي الرئيس نيكولاس مادورو خلال النهار.
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ونقلت وكالة "إرنا" الرسمية عن رئيسي قوله قبل مغادرته طهران: "تتم هذه الزیارة تلبية لدعوة رسمية من رؤساء فنزويلا ونيكاراغوا وكوبا"، مضیفا أن "هذه الزيارة ستكون منعطفاً في تحسين مستوى العلاقات بيننا وبين دول أميركا اللاتينية". وتابع: "خلال العامين الماضيين، تطوّر تعاوننا مع هذه الدول في مجالات الصناعة والزراعة والعلوم والتكنولوجيا والطب".
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