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أوكرانيا تستعيد السيطرة على قرى إضافية

Lebanon 24
12-06-2023 | 16:30
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أعلنت نائبة وزير الدفاع الأوكراني هانا ماليار، اليوم، أن قوات بلادها استعادت السيطرة على قرى إضافية، مما يرفع عدد القرى التي استعادت السيطرة عليها منذ بدء الهجوم المضاد الأسبوع الماضي إلى 7.

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وأضافت عبر تطبيق "تلغرام"، أنه "تم تحرير 7 قرى على مدى الأسبوع الماضي، منها لوبكوفه وليفادنه ونوفوداريفكا الواقعة على امتداد نحو 100 كيلومتر غربا وشرقا، جنوب شرقي مدينة زابوريجيا مباشرة".
 
وقالت المسؤولة العسكرية إن إجمالي المسافة التي تقدمت بها القوات بلغ 6.5 كيلومتر، مضيفة أن "مساحة الأراضي التي سيطرنا عليها بلغت 90 كيلومترا مربعا".



وأعلنت أوكرانيا في وقت سابق استعادة السيطرة على 4 قرى قريبة خلال الهجوم المضاد، هي ستوروجيف وبلاهوداتني ونسكوتشنيوماكاريفكا.
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