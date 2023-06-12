23
o
بيروت
23
o
طرابلس
22
o
صور
22
o
جبيل
23
o
صيدا
21
o
جونية
18
o
النبطية
16
o
زحلة
17
o
بعلبك
23
o
بشري
23
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
تطور جديد.. إتفاق سعودي - سوري "إقتصادي" وهذه تفاصيله
Lebanon 24
12-06-2023
|
16:58
A-
A+
photos
0
A+
A-
التقى رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي، برئيس اتحاد غرف التجارة السورية محمد أبو الهدى اللحام، والوفد المرافق له، الاثنين، في العاصمة الرياض.
واتفق الجانبان خلال اللقاء، على إعادة فتح مسار التعاون الاقتصادي واستئناف الأنشطة والفعاليات التجارية والاستثمارية بين الجانبين، بالتزامن مع انفتاح سوريا على محيطها العربي.
Advertisement
وأبدى أعضاء الوفد السوري تقديرهم لمواقف السعودية تجاه سوريا وشعبها، مشيدين بالتطور الكبير الذي تشهده المملكة.
وفي هذا الصدد، أعرب الوفد السوري عن رغبة قطاع الأعمال السوري بالدخول للسوق السعودية والاستثمار بمختلف القطاعات الاقتصادية.
وشدد الجانبان على ضرورة تبادل زيارات الوفود التجارية وتمكين المستثمرين من الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين.
كذلك، اتفق الجانبان على الحاجة الماسة لإقامة الملتقيات الاقتصادية بما يدفع بمسار التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين قدما.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأن اللقاء بين الجانبين جرى على هامش مشاركتهم في مؤتمر الأعمال العربي الصيني المنعقد بالرياض.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"كتير هلقد" يغيب هذا الاسبوع.. اليكم ما جرى مع هشام حداد
Lebanon 24
"كتير هلقد" يغيب هذا الاسبوع.. اليكم ما جرى مع هشام حداد
23:00 | 2023-06-11
11/06/2023 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ضبط سعر الصرف في الاشهر المقبلة..... فهل يخفض الى 75 الفا؟
Lebanon 24
ضبط سعر الصرف في الاشهر المقبلة..... فهل يخفض الى 75 الفا؟
05:00 | 2023-06-12
12/06/2023 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رواتب العسكريين وموظفي القطاع العام قبل الأضحى؟
Lebanon 24
رواتب العسكريين وموظفي القطاع العام قبل الأضحى؟
01:30 | 2023-06-12
12/06/2023 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جورج خباز على علاقة حب بنجمة سورية شهيرة.. شوهدا معاً في البترون! (صور)
Lebanon 24
جورج خباز على علاقة حب بنجمة سورية شهيرة.. شوهدا معاً في البترون! (صور)
08:00 | 2023-06-12
12/06/2023 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كلامٌ عن لقاء باسيل مع اللواء إبراهيم خلال الساعات الماضية.. هذا ما كُشف عنه
Lebanon 24
كلامٌ عن لقاء باسيل مع اللواء إبراهيم خلال الساعات الماضية.. هذا ما كُشف عنه
13:01 | 2023-06-12
12/06/2023 01:01:54
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
19:46 | 2023-06-12
سحب الدخان تُغطي غرب كندا مع ابتعادها عن كيبيك
19:00 | 2023-06-12
زيلينسكي: القتال صعب لكننا نمضي قدماً
18:23 | 2023-06-12
الولايات المتحدة تدعم عودة المفاوضات بين تونس وصندوق النقد
18:00 | 2023-06-12
الهند ستقدّم إلى مصر خط ائتمان بقيمة غير محدّدة
16:30 | 2023-06-12
أوكرانيا تستعيد السيطرة على قرى إضافية
16:15 | 2023-06-12
رئيسي في جولة "مصغّرة" الى أميركا اللاتينية
فيديو
معلومات تنشر للمرة الأولى.. هذا ما جرى لحظة إدخال صدام حسين غرفة الإعدام ورئيس عربي بكى 3 مرات
Lebanon 24
معلومات تنشر للمرة الأولى.. هذا ما جرى لحظة إدخال صدام حسين غرفة الإعدام ورئيس عربي بكى 3 مرات
16:12 | 2023-06-09
13/06/2023 02:47:08
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مروع.. عاصفة تخطف ابن الـ 9 سنوات وتقذفه من على علو 20 قدماً شاهدوا ماذا حصل
Lebanon 24
فيديو مروع.. عاصفة تخطف ابن الـ 9 سنوات وتقذفه من على علو 20 قدماً شاهدوا ماذا حصل
02:00 | 2023-06-08
13/06/2023 02:47:08
Lebanon 24
Lebanon 24
اعلامية لبنانية ترد على "سطحية" ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
اعلامية لبنانية ترد على "سطحية" ياسمين عز (فيديو)
08:53 | 2023-06-05
13/06/2023 02:47:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact