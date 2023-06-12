الهند ستقدّم إلى مصر خط ائتمان بقيمة غير محدّدة

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تحاول مصر الاستفادة من نمو علاقاتها مع قوى كبرى في سعيها لتخفيف الضغوط الاقتصادية الحادة التي تواجهها بسبب شُح الدولار والعقبات التي تعترض طريق بعض عمليات الاستيراد وتزايد احتمالات تعثرها في سداد ديونها، من خلال التحول إلى التعامل بالعملات المحلية في عمليات التبادل التجاري مع دول مثل روسيا والصين والهند.ونقلت وكالة "بلومبرغ نيوز" الاثنين عن وزير التموين والتجارة الداخلية المصري علي المصيلحي قوله إن "الهند ستقدم إلى مصر خط ائتمان بقيمة غير محددة".ومن المقرر أن يقوم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بزيارة إلى مصر خلال الأيام المقبلة، بعد أن توطدت العلاقات بينهما مؤخرا.وعقب زيارة قام بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الهند الماضي ارتقت العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية التي تغطي المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والدفاعية وقطاع الطاقة، علاوة على توسيع الاستثمارات الهندية بمصر والتعاون في مجال تجارة السلع الحيوية وتعزيز سلسلة توريد المواد الغذائية.وينطلق رهان القاهرة على فتح خط ائتمان مع الهند من الاعتماد على الزيارة المنتظرة التي يُتوقع أن يقوم بها رئيس وزرائها إلى مصر، لأن زيارة الرئيس السيسي لم تشهد توقيع اتفاقيات اقتصادية واستثمارية، لكنها كانت ضرورية لتعزيز التعاون.