الولايات المتحدة تدعم عودة المفاوضات بين تونس وصندوق النقد

Advertisement

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الاثنين إنه يود أن تقدم تونس إلى صندوق النقد الدولي خطة إصلاح معدلة.ويأتي هذا الكلام بعد مرور يوم واحد على زيارة قام بها وفد أوروبي إلى تونس ودعاها إلى المضي قُدمًا في الاتفاق مع صندوق النقد الدولي كشرط للحصول على تمويلات مختلفة.وأضاف بلينكن: "نرحب ترحيبا حارّا بتقديم الحكومة التونسية خطة إصلاح معدلة إلى صندوق النقد الدولي وبأن يتمكن الصندوق من العمل على الخطة المقدمة، لكن هذه قرارات سيادية".ويرى مراقبون أن "بلينكن بعث إشارة إيجابية توحي بأن الولايات المتحدة تدعم عودة المفاوضات بين تونس والصندوق، وإعادة النظر في شروط الاتفاق وفق المرونة التي تسمح بها آليات الصندوق، بما يوفر للحكومة التونسية فرصة إقناع التونسيين بأهمية الاتفاق وتخفيف حدة التخوف منه، والذي سبق أن أشار إليه الرئيس قيس سعيد مراراً".ولفتوا إلى أن "بلينكن تجنب هذه المرة ربط الدعم الاقتصادي بالملف السياسي كما كان يحصل في السابق، في موقف يظهر أن مقاربة واشنطن صارت تلتقي مع المقاربة الأوروبية في إدارة الأزمة التونسية، وأن الأهمية تكمن في مساعدة البلاد على الخروج من أزمتها المالية الخانقة".ومن الواضح أن الولايات المتحدة تتابع الجدل بين تونس ودول الاتحاد الأوروبي بشأن التمويل وعلى اطلاع بالحرج التونسي في ما يخص التفويت في الشركات الحكومية، وخاصة تأثيرات رفع الدعم، ولو بشكل تدريجي، عن المواد الأساسية.ويمكن أن تقدم تونس مشروعا يتضمن مآخذها على عرض الصندوق، وتقترح خطة زمنية لتنفيذ التزاماتها تجاه الصندوق، خاصة أن تجارب سابقة له مع دول مثل الأردن ومصر لم تتضمن شروطا قاسية من نوع رفع الدعم عن المواد الأساسية، بل بالعكس وضع خططا مرحلية تقوم على التفاهم مع الدول المعنية من أجل التعافي وتحكّم الدولة في مواردها.