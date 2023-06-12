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عربي-دولي

زيلينسكي: القتال صعب لكننا نمضي قدماً

Lebanon 24
12-06-2023 | 19:00
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أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، أن "كييف تمضي قدماً في الهجوم المضاد الذي تعد له كييف منذ أشهر ضد القوات الروسية رغم صعوبة القتال.
وقال في كلمته اليومية المسائية: "القتال صعب، لكننا نمضي قدماً، وهذا أمر هام".
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وأضاف بعد إعلان كييف عن استعادة سبع قرى من القوات الروسية: "أتقدّم بالشكر لجنودنا من أجل كل علم أوكراني يعود إلى مكانه الصحيح في القرى الواقعة في المناطق المحررة حديثاً".
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