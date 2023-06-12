زيلينسكي: القتال صعب لكننا نمضي قدماً

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أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، أن "كييف تمضي قدماً في الهجوم المضاد الذي تعد له كييف منذ أشهر ضد القوات الروسية رغم صعوبة القتال.وقال في كلمته اليومية المسائية: "القتال صعب، لكننا نمضي قدماً، وهذا أمر هام".وأضاف بعد إعلان كييف عن استعادة سبع قرى من القوات الروسية: "أتقدّم بالشكر لجنودنا من أجل كل علم أوكراني يعود إلى مكانه الصحيح في القرى الواقعة في المناطق المحررة حديثاً".