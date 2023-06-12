سُحُب الدخان تُغطّي غرب كندا مع ابتعادها عن كيبيك

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اجتاح الدخان غرب كندا، أمس الاثنين، مع اندلاع حرائق الغابات مرة أخرى في إقليم ألبرتا، بينما أخمد رجال الإطفاء في كيبيك بعضا من أسوأ حرائق الموسم المبكرة، مما سمح للآلاف ممن تم إجلاؤهم بالعودة إلى ديارهم.وتشهد كندا أسوأ موسم حرائق غابات على الإطلاق، إذ أتت النيران على نحو 4.8 مليون هكتار (48 ألف كيلومتر مربع)، وهي مساحة أكبر بالفعل من مساحة هولندا الواقعة في غرب أوروبا.تحدث حرائق الغابات كل صيف لكن نطاق الحرائق الحالي واندلاعها مبكرا لم يسبق له مثيل.ووفقا للمركز الكندي المشترك بين الوكالات لمكافحة حرائق الغابات، بلغ عدد الحرائق المشتعلة الاثنين نحو 449 حريقا في جميع أنحاء كندا، منها 219 حريقا خارج نطاق السيطرة.وقال خبير الأرصاد الجوية الاتحادي جيرالد تشينج للصحافيين أمس: "إذا نظرتم إلى غرب كندا، ستجدون أنها مغطاة بالكامل بالدخان ويستمر ذلك حتى الثلاثاء. خطر الدخان مرتفع جدا لأن الرياح تنقل الدخان بالفعل في جميع أنحاء ألبرتا اليوم وحتى يوم الثلاثاء".وتطلق الحرائق في ألبرتا أعمدة من الدخان باتجاه الشرق فوق إقليمي ساسكاتشوان ومانيتوبا.