زيارة أردوغان لشمال قبرص وأذربيجان.. رسالة مباشرة لعدة دول!

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حطّ الرئيس رجب طيب أردوغان رحاله في شمال قبرص، في أول جولة خارجية له منذ إعادة انتخابه لفترة ثالثة، وذلك في خطوة تقليدية لكل رئيس تركي مع بدء مهامه الرئاسية.شمال قبرص التي زارها أردوغان أمس الإثنين، لا تعترف بها كدولة مستقلة سوى تركيا، بينما تعد أذربيجان، التي يزورها اليوم الثلاثاء، حليفا تقليديا لأنقرة.واستعرض المحلل السياسي التركي، جواد غوك، لموقع "سكاي نيوز عربية" ما يقف وراء هذا التقليد التركي ناحية شمال قبرص وأذربيجان بشكل خاص، قائلا انه عادة يبدأ كل رئيس تركي ولايته بزيارة شمال قبرص وأذربيجان، لأنهما أقرب بلدين إلى تركيا من ناحية التحالفات السياسية، وهناك استراتيجية حكومية ثابتة بالوقوف معهما دائما.وأشار إلى انه جرت العادة مناقشة ملفات التعاون معهما والمساهمة في بعض المشروعات الجارية بمساعدة تركية، لا سيما في شمال قبرص التي ترتبط عضويا بأنقرة، معتبرا ان الزيارة هذه المرة توجه رسائل إلى اليونان وقبرص وأرمينيا، بأن أنقرة لن تغيّر من نهجها باتجاه تقديم كامل الدعم لباكو ونيقوسيا.ويشير غوك بذلك إلى الخلاف القائم منذ سبعينيات القرن الماضي بين تركيا من جهة، وبين اليونان والجزء الذي تدعمه في جنوب قبرص من جهة، حول شرعية الجزء الشمالي من قبرص المدعوم من تركيا.كذلك يشير إلى الخلاف بين تركيا وأرمينيا بشأن دعم أنقرة لأذربيجان في نزاعها مع أرمينيا بشأن إقليم ناغورني كاراباخ.قضية أمن قوميالدبلوماسي المصري السابق، السفير بلال المصري، أوضح لموقع "سكاي نيوز عربية" أسباب زيارة أردوغان لهاتين الوجهتين من وجهة نظره قائلا:- من الطبيعي أن تكون شمال قبرص أول وجهة خارجية للرئيس التركي لما تحظى به من أسبقية في مصفوفة أولويات الأمن القومي التركي.- الزيارة هي كذلك رسالة مباشرة إلى عدة دول، بشأن أهمية شمال قبرص لتركيا.- أحد أسباب هذه الأهمية أن شمال قبرص وما يُعرف باسم جزر بحر إيجة، تعتبران قضيتين مرتبطتين بالنطاق والأمن البحري التركي، بل والبري، ولذا يطلق القبارصة الأتراك على تركيا اسم الوطن الأم.(سكاي نيوز)