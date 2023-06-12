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عربي-دولي
بالفؤوس والمطارق.. عملية سطو متجر مجوهرات بوضح النهار وفيديو يرصد اللقطات المُرعبة
Lebanon 24
12-06-2023
|
23:32
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انتشر فيديو مرعب أظهر لحظة قيام عصابة مسلحة تحملُ الفؤوس والمطارق وهي تقوم بالسطو على متجر مجوهرات مزدحم وفي وسط النهار في مدينة ليدز شمالي انكلترا.
وبينت اللقطات الدرامية المجرمين الملثمين الذين يقومون بالتحطيم والاستيلاء ويستخدمون الفؤوس والمطارق الثقيلة لشق طريقهم إلى المتجر في مدينة ليدز.
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ورصد الفيديو الكثير من المارة وهم في حالة من الرعب والذهول بسبب ما يرونه أمامهم، بينما كانت العصابة تثقب ثقوباً متعددة في نافذة متجر "رامسدن" للمجوهرات في شارع "مورلي هاي ستريت"، وذلك عند الساعة 11:36 من صباح يوم الخميس الماضي.
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كما وثقت اللقطات المجرمين وهم يقفزون في سيارة مرسيدس سوداء بأكياس مليئة بالأحجار الكريمة والذهب قبل أن ينطلقوا بسرعة. وشوهد رجلان أيضاً يخرجان من المتجر حاملين حقائب وأسلحة ويقفزان في السيارة.
وعندما انطلقت السيارة بسرعة قذف أحد المارة شيئاً ما عليها، فيما يبدو أنه محاولة يائسة من أحد المارة الذين حضروا الواقعة لإيقاف المجرمين أو تعطيلهم أو على الأقل محاولة تأخيرهم لحين وصول قوات الشرطة.
وقالت جريدة "دايلي ميل" البريطانية إن السيارة التي استخدمت في الجريمة "تحطمت فيما بعد وتم القبض على رجلين من أفراد العصابة".
وبحسب الصحيفة فقد حاول اللصوص إخفاء آثارهم عبر الانتقال من سيارة مرسيدس إلى سيارة أخرى من نوع "بورش"، إلا أن مروحية شرطة تابعة لـ"ويست يوركشاير" تقل قوات محمولة جواً كانت قد تمكنت من رصدهم ثم مطاردتهم وإلقاء القبض عليهم. (العربية)
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