الحرب في اوكرانيا... تحديات قد تطيل أمد الهجوم المضاد

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ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن القوات الأوكرانية تجس نبض الدفاعات الروسية مع اقتراب فصل الصيف الثاني من القتال، موضحة أن كييف تواجه عدوا ارتكب أخطاء وعانى من انتكاسات في الحرب المستمرة منذ 15 شهرا، لكنّ محللين يقولون إن روسيا تعلمت أيضا من أخطائها الفادحة وطورت أسلحتها ومهاراتها.وأوضحت الوكالة أن روسيا قامت ببناء دفاعات شديدة التحصين على طول خط المواجهة الذي يبلغ طوله 1000 كيلومتر (600 ميل)، وشحذت أسلحتها الإلكترونية لتقليل التفوق الأوكراني في الطائرات القتالية من دون طيار، وحولت القنابل الثقيلة من ترسانتها الضخمة، التي تعود إلى حقبة الحرب الباردة، إلى ذخائر انزلاقية موجهة بدقة قادرة على ضرب الأهداف من دون تعريض طائراتها الحربية للخطر.وترى الوكالة إلى أن التكتيكات الروسية المتغيرة باستمرار بالإضافة إلى زيادة أعداد القوات وتحسين الأسلحة قد تجعل من الصعب على أوكرانيا تحقيق أي نوع من النصر الحاسم السريع، ما يهدد بتحويلها إلى معركة استنزاف طويلة.وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية، الجنرال مارك ميلي، في مقابلة مع وكالة "أسوشيتيد برس"، الثلاثاء، أنه في حين أن الجيش الأوكراني مستعد بشكل جيد، لكن مع مرور الوقت "ستستمر هذه المعارك لفترة طويلة من الوقت من دون حسم".وتركز معظم الاهتمام، الأسبوع الماضي، على الفيضانات الكارثية في جنوب أوكرانيا الناجمة عن تدمير سد كاخوفكا الذي يلقي الجانبان باللوم فيه على بعضهما البعض.لكن في الوقت نفسه، شنت القوات الأوكرانية سلسلة من الهجمات في عدة أجزاء من الجبهة، لم تحقق حتى الآن سوى مكاسب هامشية ضد الدفاعات الروسية متعددة الطبقات، وفقا للوكالة.وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، السبت، إن العمليات الهجومية والدفاعية المضادة جارية ضد القوات الروسية، مؤكدا أن قادته يؤمنون بنجاحها. ولم تعلن السلطات الأوكرانية عن بدء هجوم مضاد شامل.وفي اليوم السابق، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن أوكرانيا بدأت هجوما مضادا شاملا، لكنها فشلت في إحراز أي تقدم وتكبدت خسائر "كبيرة"، بحسب زعمه.وقال الجنرال المتقاعد الذي قاد قيادة القوات المشتركة في المملكة المتحدة، السير ريتشارد بارونز، إن الجيش الروسي أنشأ خطوطا دفاعية "حسب الأصول" وعدّل تكتيكاته بعد انسحابه المتسرع من مناطق واسعة من خاركيف وخيرسون الخريف الماضي تحت وطأة نيران حملة أوكرانية خاطفة.وأشار بارونز إلى تحسن القدرة الروسية على مواجهة واستخدام الطائرات من دون طيار، وأوضح أيضا أن موسكو تعلمت إبقاء المواقع المهمة مثل مقر القيادة ومخازن الذخيرة خارج نطاق المدفعية.وأوضحت الوكالة أنه في بداية الحرب، تقدمت القوافل العسكرية الروسية لأميال لتصبح فريسة سهلة للمدفعية والمسيرات الأوكرانية خلال محاولة فاشلة للاستيلاء على كييف، فيما كان يُنظر إليه على أنه خطأ فادح.ثم أغرقت الصواريخ الأوكرانية الطراد الروسي موسكفا، الرائد في أسطولها في البحر الأسود، في ضربة كبيرة لكبرياء موسكو. كما أصابت صواريخ كييف مستودعات الذخيرة ومقار القيادة الروسية، وانسحبت قوات الكرملين بسرعة من مناطق واسعة في الشرق والجنوب في الخريف.لكن الوكالة ذكرت أنه رغم تلك النكسات، عملت روسيا على الدفاع عن أجزاء واسعة من الأراضي الأوكرانية التي احتلتها في وقت مبكر من الغزو. وفي مايو الماضي، أعلنت السيطرة على مدينة باخموت شرقي أوكرانيا بعد أطول معركة دموية في الحرب.وأشارت الوكالة أنه لا تزال هناك نقاط ضعف أساسية في روسيا.ولا تزال القوات الروسية تعاني من معنويات منخفضة، ونقص في الذخيرة، كما يبقى التنسيق بين الوحدات ضعيفا.واندلع صراع تنافسي شرس بين الضباط العسكريين وقوات فاغنر الخاصة، التي أرسلت عشرات الآلاف من المرتزقة إلى ساحة المعركة في باخموت.وأشارت التقرير إلى أن العامل الرئيسي الذي لا يزال يحد من قدرة روسيا هو قرارها منع قواتها الجوية من التوغل في عمق أوكرانيا بعد أن تكبدت خسائر فادحة في المراحل الأولى من الحرب. وفشلت محاولاتها لتدمير الدفاعات الجوية الأوكرانية.وبفضل إمدادات الأسلحة الغربية، تشكل أوكرانيا الآن تحديا أكبر للطائرات الروسية.(الحرة)