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عربي-دولي
بعد تعهد كيم: قلق أميركي من تخطيط بيونغ يانغ لتسليم المزيد من الأسلحة لموسكو
Lebanon 24
12-06-2023
|
23:51
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أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، أمس الاثنين، ان الولايات المتحدة قلقة من تخطيط كوريا الشمالية لتسليم المزيد من الأسلحة إلى روسيا، بعد أن تعهد الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون بتعزيز التعاون الاستراتيجي مع موسكو.
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وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية في وقت سابق الاثنين أن هذا التعهد صدر عن كيم في رسالة بعث بها للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة العيد الوطني لروسيا.
وأضافت الوكالة أن كيم دعا إلى "تعاون استراتيجي أوثق" مع موسكو وتعزيز العلاقات مع الرئيس الروسي "تماشيا مع الرغبة المشتركة لشعبي البلدين لتحقيق الهدف السامي المتمثل في بناء دولة قوية".
وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أنه على الرغم من نفي بيونغيانغ أكثر من مرة أنها باعت أسلحة لروسيا لاستخدامها في حربها بأوكرانيا، فقد أكدت الولايات المتحدة أن كوريا الشمالية أكملت تسليم أسلحة تتضمن مقذوفات وصواريخ إلى مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة المدعومة من الكرملين في نوفمبر 2022.
وتابع "نشعر بالقلق من أن كوريا الديمقراطية تخطط لتسليم المزيد من المعدات العسكرية إلى روسيا"، مستخدما الاسم الرسمي لكوريا الشمالية.
وقالت الولايات المتحدة في آذار الماضي إن لديها معلومات جديدة تفيد بأن روسيا تسعى بشكل جدي للحصول على أسلحة إضافية من كوريا الشمالية مقابل مساعدات غذائية. (العربية)
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