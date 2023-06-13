إصابة 22 جنديا أميركيا في حادث مروحية بشمال شرق سوريا

أعلنت القيادة المركزية الأميركية، اليوم الثلاثاء، عن تعرض مروحية هليكوبتر تابعة لها لحادث في شمال شرق سوريا يوم الأحد الماضي.



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وأضاف البيان: "نقل 10 من المصابين في الحادث لتلقي الرعاية خارج منطقة القيادة المركزية".





واختتم بالقول: "التحقيق متواصل لمعرفة سبب الحادث، إلا أنه لم يتم رصد إطلاق نيران معادية". (سكاي نيوز) وقالت القيادة المركزية الأميركية في بيان نشرته على حسابها في "تويتر": "أسفر الحادث الذي تعرضت لها طائرة الهليكوبتر عن إصابات متفاوتة لـ22 عنصرا عسكريا أميركيا".وأضاف البيان: "نقل 10 من المصابين في الحادث لتلقي الرعاية خارج منطقة القيادة المركزية".واختتم بالقول: "التحقيق متواصل لمعرفة سبب الحادث، إلا أنه لم يتم رصد إطلاق نيران معادية". (سكاي نيوز)