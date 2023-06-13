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عربي-دولي

إصابة 22 جنديا أميركيا في حادث مروحية بشمال شرق سوريا

Lebanon 24
13-06-2023 | 00:08
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أعلنت القيادة المركزية الأميركية، اليوم الثلاثاء، عن تعرض مروحية هليكوبتر تابعة لها لحادث في شمال شرق سوريا يوم الأحد الماضي.
وقالت القيادة المركزية الأميركية في بيان نشرته على حسابها في "تويتر": "أسفر الحادث الذي تعرضت لها طائرة الهليكوبتر عن إصابات متفاوتة لـ22 عنصرا عسكريا أميركيا".
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وأضاف البيان: "نقل 10 من المصابين في الحادث لتلقي الرعاية خارج منطقة القيادة المركزية".


واختتم بالقول: "التحقيق متواصل لمعرفة سبب الحادث، إلا أنه لم يتم رصد إطلاق نيران معادية". (سكاي نيوز)
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