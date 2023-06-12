23
o
بيروت
23
o
طرابلس
23
o
صور
22
o
جبيل
23
o
صيدا
22
o
جونية
18
o
النبطية
18
o
زحلة
19
o
بعلبك
23
o
بشري
22
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
المقداد يؤكد: سوريا تسعى لتكامل مع السعودية
Lebanon 24
12-06-2023
|
23:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن وزير الخارجية السوري فيصل المقداد لـ"الشرق الأوسط"، أن بلاده سارت مئات الخطوات فيما يتعلق بما هو مطلوب منها، وشدد على رغبة بلاده في الوصول إلى تكامل مع السعودية في السياسات العربية والخارجية.
Advertisement
وحيا المقداد، على هامش مشاركته في الاجتماع الثاني الوزاري للدول العربية مع جزر الباسيفيك، الدور الفعال للسعودية، وعلى رأسها الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، من أجل تمتين العلاقات العربية - العربية، والعلاقات العربية الثنائية مع الدول المؤثرة حول العالم.
وكشف وزير الخارجية السوري أن بلاده والسعودية تبحثان الآن في تسمية سفيري البلدين، مشيراً إلى أن السفير الجديد يجب أن يضمن تنامي العلاقات السورية - السعودية لتصل إلى مرحلة التكامل في مجمل السياسات العربية والخارجية. وتابع: "يجب أن نؤمّن السفير الجيد لكي يضمن هذه العلاقات التي يجب أن تتنامى لتصل إلى حد التكامل بين البلدين في مجمل السياسات العربية والخارجية".
وفي ردّه على سؤال حول مُخرجات القمة العربية الأخيرة التي عُقدت في جدة، وسياسة "خطوة مقابل خطوة"، وأين وصلت جهود الحكومة السورية، قال: "مُخرجات القمة كانت جيدة ودقيقة، فيما يتعلَّق بنا في سوريا أؤكد لكم أنَّنا سِرنا مئات الخطوات، التي لم نلقَ، مقابلها، أي خطوة من الأطراف الأخرى".
وتابع: "لذلك، المطلوب الآن من الأطراف الأخرى أن تُبدي حسن نوايا، وأن تتوقف عن دعم الإرهاب وتجويع الشعب السوري". وفسّر المقداد حديثه عن "الأطراف الأخرى" بقوله إنَّها "الأطراف التي كانت خلف الإرهاب والقتل وفتنة تقسيم سوريا وتفتيت سوريا".(الشرق الأوسط)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ضبط سعر الصرف في الاشهر المقبلة..... فهل يخفض الى 75 الفا؟
Lebanon 24
ضبط سعر الصرف في الاشهر المقبلة..... فهل يخفض الى 75 الفا؟
05:00 | 2023-06-12
12/06/2023 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رواتب العسكريين وموظفي القطاع العام قبل الأضحى؟
Lebanon 24
رواتب العسكريين وموظفي القطاع العام قبل الأضحى؟
01:30 | 2023-06-12
12/06/2023 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جورج خباز على علاقة حب بنجمة سورية شهيرة.. شوهدا معاً في البترون! (صور)
Lebanon 24
جورج خباز على علاقة حب بنجمة سورية شهيرة.. شوهدا معاً في البترون! (صور)
08:00 | 2023-06-12
12/06/2023 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ببطن مكشوف وجينز ممزق.. ابنة نوال الزغبي تلتقط سيلفي ونحافتها حديث الجمهور (صورة)
Lebanon 24
ببطن مكشوف وجينز ممزق.. ابنة نوال الزغبي تلتقط سيلفي ونحافتها حديث الجمهور (صورة)
05:00 | 2023-06-12
12/06/2023 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"دولارات" ستُدفع لهؤلاء في لبنان.. هذا ما تبلغوا به عبر الهاتف!
Lebanon 24
"دولارات" ستُدفع لهؤلاء في لبنان.. هذا ما تبلغوا به عبر الهاتف!
14:56 | 2023-06-12
12/06/2023 02:56:16
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
00:30 | 2023-06-13
عشية مثوله امام المحكمة... هذا ما يفعله ترامب
00:24 | 2023-06-13
من بينها دولة آسيوية.. أسلحة نووية أميركية منتشرة في هذه الدول!
00:15 | 2023-06-13
لتجنّب الانهيار... هذا ما تحتاجه تونس
00:08 | 2023-06-13
إصابة 22 جنديا أميركيا في حادث مروحية بشمال شرق سوريا
23:54 | 2023-06-12
الحرب في اوكرانيا... تحديات قد تطيل أمد الهجوم المضاد
23:51 | 2023-06-12
بعد تعهد كيم: قلق أميركي من تخطيط بيونغ يانغ لتسليم المزيد من الأسلحة لموسكو
فيديو
معلومات تنشر للمرة الأولى.. هذا ما جرى لحظة إدخال صدام حسين غرفة الإعدام ورئيس عربي بكى 3 مرات
Lebanon 24
معلومات تنشر للمرة الأولى.. هذا ما جرى لحظة إدخال صدام حسين غرفة الإعدام ورئيس عربي بكى 3 مرات
16:12 | 2023-06-09
13/06/2023 07:39:51
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مروع.. عاصفة تخطف ابن الـ 9 سنوات وتقذفه من على علو 20 قدماً شاهدوا ماذا حصل
Lebanon 24
فيديو مروع.. عاصفة تخطف ابن الـ 9 سنوات وتقذفه من على علو 20 قدماً شاهدوا ماذا حصل
02:00 | 2023-06-08
13/06/2023 07:39:51
Lebanon 24
Lebanon 24
اعلامية لبنانية ترد على "سطحية" ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
اعلامية لبنانية ترد على "سطحية" ياسمين عز (فيديو)
08:53 | 2023-06-05
13/06/2023 07:39:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact