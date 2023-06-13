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عربي-دولي

من بينها دولة آسيوية.. أسلحة نووية أميركية منتشرة في هذه الدول!

Lebanon 24
13-06-2023 | 00:24
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أعلنت أليسيا ساندرز زاكري، منسقة السياسات والبحوث في الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية "أي سي أيه إن"، أن الولايات المتحدة لديها حوالي 150 قنبلة نووية متمركزة في القواعد الجوية الأميركية في ألمانيا وإيطاليا وهولندا وبلجيكا وتركيا.
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وقالت ساندرز في مؤتمر صحفي عقد في جنيف: "وعلى الرغم من عدم وجود تأكيد أو رفض علني لنشر أسلحة نووية أميركية في أوروبا، فإننا نعلم أن الأسلحة النووية منتشرة في خمس دول في أوروبا وآسيا".
 

وأضافت ساندرز زاكري أن "آيكان قلقة للغاية بشأن نشر أسلحة نووية في أي بلد في أوروبا".
 
 
ولم تقدم المتحدثة باسم الحملة أسماء الخبراء الذين تشير إليهم، ولم تحدد متى تم نشر الرؤوس الحربية النووية الأميركية في الدول الخمس التي ذكرتها.
 
 
بدورها، أشارت منسقة برنامج الحملة، سوزي سنايدر، في إيجاز إلى أنه بعد انتخابات 2009 في ألمانيا، تحدث اتفاق التحالف عن "جهود لسحب الأسلحة الأميركية من الأراضي الألمانية".
وقالت: "وهكذا بدأت سحابة السرية في الانهيار".
 
 
وتعرض غيدو فيسترفيله، الذي كان يترأس وزارة الخارجية الألمانية في ذلك الوقت، لانتقادات حادة من قبل زملائه وحلفائه "لتحدثه بصوت عال عما لم يكن من المفترض التحدث عنه".

ووفقا لسنايدر، في عام 2011، اتهمت حكومة بلاده رئيس الوزراء الهولندي السابق رود لوبرز بـ "الخيانة" لأنه "كشف سرا" بشأن الأسلحة الأميركية في البلاد.
وفي هذا الصدد، قالت منسقة الحملة وهي تضحك في الإحاطة: "لكن هذا ليس سرا. نعلم جميعا أنه يوجد أسلحة هناك. إنه واضح".
 
 
وفي هذا الصدد، وصفت سنايدر مسألة ضمان الشفافية في مجال الترسانات النووية بأنها "مشكلة خطيرة".

وقالت إن "ICAN" قلقة بشكل لا يصدق بشأن نشر هذا النوع من الأسلحة في أي دولة أوروبية، لأن مثل هذه الإجراءات تزيد من خطر نشوب حرب نووية، مشيرة إلى أزمة الكاريبي.

وخلال بيانات نشرت يوم الاثنين في جنيف، من قبل الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية (ICAN)، كشفت أن إنفاق الولايات المتحدة في عام 2022 للحفاظ على ترسانتها النووية بلغ 43.7 مليار دولار، أي ما يقرب من خمسة أضعاف روسيا (9.6 مليار دولار) وحوالي أربعة أضعاف الصين (11.7 مليار دولار).

والحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية هي تحالف من المنظمات غير الحكومية تأسست عام 2007 في ملبورن أستراليا. تهدف إلى نزع السلاح النووي بالكامل، وفي عام 2017، حصلت على جائزة نوبل للسلام. (روسيا اليوم)
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