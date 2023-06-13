روسيا تشن هجوما مضادا في زابوريجيا

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وبحسب خبراء، "ستكون هذه الجبهة محورا لتحول كبير في الحرب الروسية الأوكرانية"، حيث يرى المعسكر الروسي، أنها "خطوة لتأمين الأقاليم الجنوبية بالكامل"، بينما يرى المعسكر الأوكراني، أنها "خطوة من جانب موسكو لابتزاز الغرب من خلال المحطة النووية وتعرضيها للخطر"، وذلك خلال حديث خبيرين لموقع "سكاي نيوز عربية.



محور مشتعل



يشهد المحور الجنوبي في الوقت الحالي التركيز الأكبر من جانب قوات كييف في هجومها المضاد، فخلال الأيام الماضية شنت أوكرانيا العشرات من الهجمات المنظمة.



هذه الهجمات تهدف إلى محاولة اختراق التحصينات الروسية في محيط الأقاليم الجنوبية، بالأخص خيرسون وزابوريجيا ودونيتسك.



وفي هذا الصدد، يقول مدير مركز "جي سي إم" للدراسات ومقره موسكو، آصف ملحم، لموقع "سكاي نيوز عربية":



"طبيعة المنطقة في زابوريجيا مختلفة إلى حد ما عن باقي جبهات القتال، إذ بها سلسلة من المرتفعات غير العالية، والمطلة على خط الجبهة بالكامل". تشهد الجبهة الجنوبية في الحرب الروسية الأوكرانية معارك شرسة خلال الساعات الماضية، انتهت بإعلان موسكو البدء في شن هجوم مضاد في الجنوب وبالأخص حول زابوريجيا، مع حدوث معارك وُصفت بالشرسة على هذا المحور.وبحسب خبراء، "ستكون هذه الجبهة محورا لتحول كبير في الحرب الروسية الأوكرانية"، حيث يرى المعسكر الروسي، أنها "خطوة لتأمين الأقاليم الجنوبية بالكامل"، بينما يرى المعسكر الأوكراني، أنها "خطوة من جانب موسكو لابتزاز الغرب من خلال المحطة النووية وتعرضيها للخطر"، وذلك خلال حديث خبيرين لموقع "سكاي نيوز عربية.يشهد المحور الجنوبي في الوقت الحالي التركيز الأكبر من جانب قوات كييف في هجومها المضاد، فخلال الأيام الماضية شنت أوكرانيا العشرات من الهجمات المنظمة.هذه الهجمات تهدف إلى محاولة اختراق التحصينات الروسية في محيط الأقاليم الجنوبية، بالأخص خيرسون وزابوريجيا ودونيتسك.وفي هذا الصدد، يقول مدير مركز "جي سي إم" للدراسات ومقره موسكو، آصف ملحم، لموقع "سكاي نيوز عربية":"طبيعة المنطقة في زابوريجيا مختلفة إلى حد ما عن باقي جبهات القتال، إذ بها سلسلة من المرتفعات غير العالية، والمطلة على خط الجبهة بالكامل".

"هذه المرتفعات تسيطر عليها روسيا، مما يعطيها أفضلية في كشف خط القتال بالكامل وبحر آزوف".

"معظم الهجمات الأوكرانية المضادة في تلك المنطقة اعتمدت على التغلغل عبر الأنهار والممرات المائية، مستغله الضباب الكثيف، لكن معظمها باءت بالفشل بسبب السيطرة الروسية على المرتفعات".

"الهجوم الروسي المضاد جاء في الوقت الحالي لاستعادة السيطرة على عدد بسيط من المرتفعات تحت السيطرة الأوكرانية، وذلك لضمان عدم حوث اختراق نتيجة هجمات كييف المضادة".

ميدانيا، قالت وزارة الدفاع الروسية، إن "قواتها في محور زابوريجيا، استهدفت وحدات اللواء الآلي 65 التابع للقوات الأوكرانية، وبلغ إجمالي خسائر القوات الأوكرانية نحو 250 مسلحا وتم تدمير مدافع هاوتزر D-30".



لماذا الجنوب؟



للإجابة على هذا السؤال، يقول الزميل الباحث في المعهد الوطني الأوكراني للدراسات الاستراتيجية، لمايكولا بيليسكوف، إن الجنوب هو "الأساس في حرب روسيا ضد أوكرانيا".



ويوضح في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية":



"السبب هو أن موسكو تريد تأمين عملية ضم الأقاليم الخمسة، وهو ما يحدث الآن وما نلاحظه؛ فأهمية زابوريجيا لا تكمن فقط في الطاقة التي تنتجها، لكن في موقعها الاستراتيجي المهم للغاية".

"الضغط الروسي في محور باخموت شرقا تراجع، مما سمح للقوات الأوكرانية بتحقيق تقدم خلال الساعات الماضية في تلك النقطة، على عكس ما يحدث في الجنوب بعد التحصينات الروسية الكبيرة".(سكاي نيوز عربية)



