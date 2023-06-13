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عربي-دولي

قتلى بهجوم "صاروخي مكثف" على مسقط رأس زيلينسكي.. هذه تفاصيله

Lebanon 24
13-06-2023 | 02:37
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أعلن مسؤولون أوكرانيون، اليوم الثلاثاء، إن روسيا شنت هجوما "صاروخيا مكثفا" الليلة الماضية على مدينة كريفي ريه بوسط أوكرانيا، مما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل وإصابة 25 وإلحاق أضرار بالبنية التحتية المدنية.
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وذكر سيرهي ليساك حاكم منطقة دنيبروبتروفسك، حيث تقع كيرفي ريه، على تطبيق تيليغرام أن عمليات الإنقاذ تجري عند مبنى سكني من 5 طوابق يحترق وعند مستودع مدمر.

وأضاف: "لا يزال هناك أشخاص تحت الأنقاض".

وأدلى بمعلومات أولية عن عدد الضحايا ونشر صورة لمبنى سكني يتصاعد الدخان من بعض نوافذه المحطمة.

وقال أولكسندر فيلكول رئيس بلدية كريفي ريه إن من المعتقد أن 7 أشخاص على الأقل محاصرون تحت الأنقاض، لكن لم يدل بتفاصيل أخرى.

وندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المولود في كريفي ريه بالهجوم على مسقط رأسه.

وقال على تيليغرام: "القتلة الروس يواصلون حربهم على المباني السكنية والمدن العادية والناس".

وخلال الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، دوت صفارات الإنذار في عموم أوكرانيا محذرة من غارات جوية، وقال مسؤولون عسكريون في كييف إن قوات الدفاع الجوي دمرت جميع الصواريخ الروسية، التي استهدفت العاصمة الأوكرانية.

وقالت القيادة العسكرية العليا في أوكرانيا إن القوات الجوية دمرت 10 من أصل 14 صاروخ كروز أطلقتها روسيا على أوكرانيا وواحدة من 4 طائرات مسيرة إيرانية الصنع.(سكاي نيوز)



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