: Foreign Policy فشل التقارب السعودي الإيراني في خفض التصعيد؟

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لاقى الإعلان عن اتفاق بين المملكة العربية السعودية وإيران لاستئناف العلاقات الدبلوماسية في 10 آذار، ترحيباُ من العديد من المسؤولين والنقاد الأميركيين. فعلى الرغم من أن الصفقة التي رعتها الصين كانت بمثابة ضربة واضحة لمكانة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، إلا أن الخبراء توقعوا أن التطبيع بين السعوديين في الرياض والإيرانيين في طهران سيؤدي إلى خفض التصعيد الإقليمي.وبحسب مجلة "فورين بوليسي" الأميركية، "لخصت وحدة المعلومات الاقتصادية وجهة النظر هذه، معلنة أن "الحوار والتعاون الأكبر بين المملكة العربية السعودية وإيران بدلاً من العداء والدعم النشط للفصائل المتنافسة من شأنه أن يزيل ديناميكية مهمة مزعزعة للاستقرار من مناطق الصراع في المنطقة"، على الرغم من اعتراف المؤلفين الذين لم يتم تسميتهم بأن العنف ما زال ممكنًا. واقترح آخرون أن الاتفاقية يمكن أن توفر مجموعة من الفوائد خارج مناطق الصراع، بما في ذلك إنهاء التدخل الإيراني في البحرين، وتجديد الاستثمار السعودي في إيران، وحتى تحسين فرص منع انتشار الأسلحة النووية".وتابعت المجلة، "إن الحوار والتعاون الأكبر بين السعوديين والإيرانيين أمر إيجابي بالطبع. لكن على الرغم من تبادل السفراء المخطط له ودعوة الملك سلمان بن عبد العزيز إلى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لزيارة المملكة العربية السعودية، وقف التصعيد لم يحدث حتى الآن. فجولة حول المنطقة، من سوريا إلى حدود إسرائيل إلى مضيق هرمز، تشير إلى عكس ذلك. الوقت لا يزال مبكراً بالطبع، فالاتفاق الذي توسطت فيه بكين لم يتجاوز عمره ثلاثة أشهر. لكن حتى الآن، يبدو أن الإيرانيين يستفيدون من التطبيع للضغط على مصلحتهم الإقليمية بدلاً من تقليل التوترات".وأضافت المجلة، "إن الوعد الأكبر للتطبيع بين إيران والسعودية هو السلام في اليمن. يريد السعوديون إنهاء تدخلهم العسكري هناك، ويسعون للحصول على مساعدة من طهران، التي أصبحت راعية لخصوم الرياض، الحوثيين. لكن حتى الآن، لم يكن للتطبيع تأثير كبير على الوضع على الأرض. هناك محادثات سلام، لكن إنهاء الصراع في اليمن لا يزال بعيد المنال إلى حد كبير ،لأن الحوثيين كانوا عنيدون. ربما سيتغير ذلك، وربما يكون نتيجة الحوار الجديد بين الحكومتين السعودية والإيرانية، لكن من الصعب حتى الآن القول بأن مسار اليمن قد تحسن بشكل ملحوظ نتيجة للاتفاق".وبحسب المجلة، "لا يبدو أن الوضع أفضل في أماكن أخرى من الشرق الأوسط. بعد ثلاثة أسابيع فقط من اتفاق السعوديين والإيرانيين، هاجم وكلاء إيران القوات الأميركية في سوريا، مما أسفر عن مقتل متعاقد أميركي وإصابة العديد من الجنود الأميركيين. ويستهدف عملاء إيران بشكل روتيني ما يقرب من 900 جندي أميركي في سوريا، ولكن كان من المفترض أن يكون لاستئناف العلاقات بين السعودية وإيران آثار مفيدة على التوترات في كل أنحاء الشرق الأوسط. يمكن للمرء أن يناقش سبب وجود الولايات المتحدة في سوريا، ولكن إذا كانت طهران مهتمة بخفض التصعيد الإقليمي، فمن المرجح أن يمتنع حلفاؤها عن التعليق. عوضاً عن ذلك، تظل إيران ملتزمة بإخراج الولايات المتحدة من الشرق الأوسط، ومن الواضح أنها ستحمل الأميركيين المسؤولية لتحقيق هذا الهدف".وتابعت المجلة، "يبدو أن هدف إيران هو تصعيد حرب الظل مع إسرائيل. حتى الآن، كانت لدى الإسرائيليين ميزة واضحة، حيث قاموا بشكل روتيني بضرب الجماعات الإيرانية والمتحالفة مع إيران في سوريا والعراق. حتى الآن، لم تتمكن إيران من الرد بفعالية في ساحة المعركة. ومن ثم هناك مياه الخليج الفارسي. في أيار، أعلن البنتاغون أنه يعزز "موقفه الدفاعي" في المنطقة. لماذا؟ لأن الإيرانيين كانوا، مرة أخرى، يهددون الممرات البحرية، وحصلت الولايات المتحدة على معلومات تفيد بأن طهران كانت تخطط لمهاجمة السفن التجارية في مياه الشرق الأوسط".وبحسب المجلة، "لا تكمن القصة الكبيرة حول الصفقة الإيرانية السعودية الصينية في تطوير شرق أوسط أكثر استقرارًا وهدوءاً، حيث يأخذ اللاعبون الإقليميون الأمور بأيديهم من أجل صياغة مستقبل أفضل، إنه في الواقع أكثر وضوحًا من ذلك: لقد خسر السعوديون، وتطبيع العلاقات الدبلوماسية مع إيران هو مجرد غطاء لتلك النكسة. من نواحٍ مختلفة، يبدو السعوديون وكأنهم هم الفائزون وذلك من خلال اتباع سياسات مستقلة عن راعيهم، الولايات المتحدة، أو حتى من خلال الاستثمار في كل مكان من بكين إلى منطقة خليج سان فرانسيسكو. لكن في الشرق الأوسط - وتحديداً في اليمن ولبنان وسوريا والعراق - لم يتمكن السعوديون من طرد الإيرانيين، الذين عززوا أو وسعوا نفوذهم في البلدان الأربعة خلال السنوات الأخيرة".وتابعت المجلة، "يبدو أن الإيرانيين قد انتصروا في المجال المهم. الآن، بعد أن أبعدت الرياض عن الطاولة، تعمل طهران على تقويض ما تبقى من التحالف الإقليمي المناهض لإيران في المنطقة - وهي سياسة تشمل شن هجوم ضد إسرائيل والولايات المتحدة. لفترة طويلة، شكلت الافتراضات السيئة أساس سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، بما في ذلك فكرة أن قادة إيران يريدون تطبيع العلاقات مع جيرانهم. في الواقع، إيران لا تريد تقاسم المنطقة".وختمت المجلة، "إن هدف النظام هو إعادة ترتيب المنطقة بطريقة تناسب طهران. والآن، مع وعد السعوديين الآن بتبادل السفراء والقيام باستثمارات، قرر الإيرانيون أنهم أصبحوا الآن أكثر حرية لدفع أجندتهم. بعبارة أخرى، لا تهدئة".