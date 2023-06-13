بعد تصفية 300 مسلح.. فيديوهات تكشف غنائم روسيا الثمينة من الجيش الأوكراني

بعد إعلان وزارة الدفاع الروسية، تصفية ما يصل إلى 300 مسلح أوكراني وتدمير 4 دبابات ألمانية من طراز ليوبارد وأسلحة ومعدات غربية ومدرعات أميركية أخرى على محور زابوريجيا، بدأت تظهر فيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي، تكشف عن تخلي الجيش الاوكراني عن دباباته ومدرعاته.



وظهر في الفيديو عدد من الجنود الروس وهم يتوجهون لمكان الدبابات الألمانية والأميركية المدمرة، بينما هجرها روادها من الجيش الأوكراني.



وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها تمكنت من تدمير 4 دبابات ليوبارد الألمانية الصنع، كما تمكنت من تصفية نحو 300 جندي أوكراني خلال هجوم القوات الأوكرانية على محور زابوريجيا، جنوبي أوكرانيا.



وأظهرت الفيديوهات لقطات أولى للدبابات من الأرض، بعد تدميرها، لتعتبر أول الغنائم الروسية من ناحية الدبابات الألمانية عالية الدقة والمتطورة تكنولوجيا.

#Leopard2A6 tank falls into Russian hands in #Ukraine



M2 Bradley's with engines running & Leopard based engineering vehicles were also left behind.#Russia has also been able to damage/destroy several other Leopard 2A4/2A6 tanks too in the conflict.#IADN pic.twitter.com/v9WMVnuP4g — Indian Aerospace Defence News - IADN (@NewsIADN) June 13, 2023 Advertisement

من جهته، منح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أوسمة لبعض الجنود الروس، الأحد، بعدما قالت موسكو إنهم دمروا أربع دبابات ألمانية الصنع من طراز ليوبارد و5 عربات مدرعة أميركية الصنع من طراز برادلي أثناء التصدي لهجوم أوكراني مضاد.



وظهر شويغو على شاشات التلفزيون الحكومي وهو يمنح وسام "النجم الذهبي لبطل روسيا"، وهو أعلى وسام عسكري روسي، للجنود الذين قالوا إنهم دمروا دبابات ومدرعات معادية.



ونشرت وزارة الدفاع الروسية عدة مقاطع فيديو وصورا في الأيام الأخيرة تظهر تنفيذ القوات الروسية لعدد من الضربات الجوية على عربات مدرعة ودبابات تحمل بداخلها أوكرانيين من طائرات هليكوبتر هجومية من طراز كاموف كا-50 وطائرات مسيرة. (سكاي نيوز)



