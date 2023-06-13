Advertisement

عربي-دولي

بعد كاخوفكا انهيار سد أوكراني ثانٍ.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
13-06-2023 | 03:30
A-
A+
Doc-P-1077005-638222498202214719.png
Doc-P-1077005-638222498202214719.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتبت "العربية":
بعد الانهيار الغامض لسد كاخوفكا في الجنوب الأوكراني، الأسبوع الماضي، يبدو أن سداً آخر انهار أيضاً.

فقد أعلن فاليري شيرشي، المتحدث باسم الجيش الأوكراني في القطاع الجنوبي الشرقي أن القوات الروسية نسفت سدًا على طول نهر موكري يالي.
Advertisement

إبطاء الهجوم المضاد
كما أضاف في تصريحات لوكالة أنباء "أوكرانسكا برافدا" مساء أمس الاثنين أن قصف السد تسبب في فيضانات بالمنطقة.

إلى ذلك، اعتبر أن هدف القوات الروسية من ضرب السد كان "إبطاء الهجوم الأوكراني المضاد" لكنه زعم أنه فشل.

وكانت كييف أعلنت رسميا قبل يومين انطلاق هجومها المضاد الذي كان مرتقباً في الربيع المنصرم، إلا أنه تأجل خوفاً من تعاظم الخسائر البشرية، والذي استُهل على ما يبدو من الجنوب لاسيما بالقرب من زابوريجيا.

فيما أكدت هانا ماليار، نائبة وزير الدفاع الأوكراني أمس الاثنين أن قوات بلادها استعادت السيطرة على ثلاث قرى، مما يرفع عدد القرى التي استعادت السيطرة عليها منذ بدء الهجوم المضاد الأسبوع الماضي إلى سبع، جنوب شرقي مدينة زابوريجيا (الواقعة جنوب البلاد) مباشرة.

وأضافت عبر تطبيق تليغرام أن إجمالي المسافة التي تقدمت بها القوات الأوكرانية بلغ 6.5 كيلومتر، مضيفة أن "مساحة الأراضي التي سيطرت عليها بلغت 90 كيلومترا مربعا".

كذلك أعلنت أوكرانيا في وقت سابق استعادة السيطرة على أربع قرى قريبة خلال الهجوم المضاد هي ستوروجيف وبلاهوداتني ونسكوتشني وماكاريفكا.

يذكر أن هذه النجاحات تمثل أسرع تقدم لكييف منذ سبعة أشهر، إلا أن إنهاء احتلال موسكو لجنوب وشرق أوكرانيا لا يزال مهمة شاقة نظرا لتفوق روسيا عدة وعتادا.(العربية)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2023-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2023-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:56 | 2023-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2023-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:16 | 2023-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:30 | 2023-06-13
04:00 | 2023-06-13
03:51 | 2023-06-13
03:51 | 2023-06-13
03:07 | 2023-06-13
02:59 | 2023-06-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website