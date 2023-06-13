بعد استقالة اثنين من محاميه.. من سيُدافع عن ترامب في المحكمة؟

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كتبت "العربية":من المتوقع أن يرافق الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، عضو رئيسي في فريقه القانوني عندما يمثل أمام محكمة لمحاكمته، اليوم الثلاثاء، بتهم فيدرالية تتعلق بوثائق سرية، وهو المحامي تود بلانش.وبلانش، الذي يمثل أيضاً ترامب في قضية نيويورك الجنائية المتعلقة بدفع أموال مزعومة لعام 2016 لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز، يقود الفريق القانوني للرئيس السابق، فماذا نعرف عنه؟يتمتع بلانش بخبرة واسعة كمدعٍ عام فيدرالي، حيث عمل مساعداً للمدعي العام الأميركي في المنطقة الجنوبية من نيويورك لما يقرب من عقد من الزمان حتى عام 2014، بحسب موقع "ذا هيل".خبرة في جرائم الاحتيالوترك منصبه كشريك في شركة محاماة راقية في نيويورك تعرف باسم Cadwalader ، Wickersham & Taft، في أبريل/نيسان الماضي، لتمثيل ترمب في قضية تقدم أموال للمثلة الإباحية التي رفعها محامي مقاطعة مانهاتن.ويتمتع بلانش بخبرة واسعة في القضايا المتعلقة بجرائم "ذوي الياقات البيضاء" وهو مصطلح يطلق على الجرائم غير العنيفة والمرتكبة لدوافع مالية من قبل رجال الأعمال وأصحاب النفوذ، وقد مثّل أيضاً شخصيات في الدوائر المرتبطة بترمب.كذلك كان جزءاً من الفريق القانوني الذي يمثل بول مانافورت، الذي عمل في حملة ترمب الرئاسية لعام 2016.وفي عام 2019، أُسقطت التهم في قضية نيويورك ضد مانافورت، الذي كان يقضي بالفعل أكثر من سبع سنوات عقوبة بالسجن بعد إدانته في قضيتين.كما مثل بلانش أيضاً إيغور فرومان، مساعد المحامي الشخصي السابق لترمب رودي جولياني، الذي تلقى صفقة إقرار في قضية تتعلق بانتهاكات تمويل الحملات.وتخرج بلانش من الجامعة الأميركية في عام 1996 ثم التحق بعد ذلك بكلية الحقوق في بروكلين.استقالة اثنين من محاميهيذكر أن اثنين من محامي الرئيس السابق الذين مثلوه في تحقيق الوثائق السرية، استقالا من فريقه القانوني في اليوم التالي لتوجيه الاتهام إليه، وفقاً لبيان أصدروه يوم الجمعة الماضي.وترك المحاميان، جيمس ترستي وجون رولي، فريق دفاع ترمب في حالة من الفوضى والارتباك حيث يواجه أخطر تهديد قانوني في حياته المهنية.وأعلن ترامب رحيل ترستي ورولي في منشور يوم الجمعة على منصته الاجتماعية، "سوشيال تروث"، وقال إن تود بلانش سيمثله.(العربية)