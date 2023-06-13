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عربي-دولي

آتية من سوريا.. الجيش الأردني يُسقط طائرة مُسيّرة محمّلة بـ"المخدرات"

Lebanon 24
13-06-2023 | 04:53
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أسقط الجيش الأردني، اليوم الإثنين، طائرة مُسيّرة محمّلة بمواد مُخدرة قادمة من الأراضي السورية، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".
وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي إن "قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيرة بدون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وجرى إسقاطها داخل الأراضي الأردنية ".
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وأضاف المصدر أنه وبعد إسقاط الطائرة تبين أنها تحمل (500) غرام من مادة الكريستال، وجرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.
وأكد المصدر أن "القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أية تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساعٍ يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه". (بترا)
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