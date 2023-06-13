كم سنة لدينا قبل أن يقضي علينا الذكاء الاصطناعي؟





فقبل فترة بدأ الملياردير الأميركي المثير للجدل ينبه إلى مخاطر الذكاء الاصطناعي، داعياً إلى وضع معايير تضبطه.

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وفي آخر تلك التحذيرات غير المباشرة طرح مؤسس شركة تسلا هذه المرة، سؤالاً مرعباً، مفاده "كم سنة لدينا قبل أن يقتلنا الذكاء الاصطناعي جميعًا؟".



السؤال وجه عبر تغريدة مساء أمس، تعليقًاً على مغرد يدعى مارك أندريسن، عرف عن نفسه بأنه شريك في شركة تعمل على تطوير " الذكاء الاصطناعي"، وطلب من متابعيه سؤاله أي شيء يتعلق بهذا البرنامج.



69,420 سنة ذكرت "العربية"، أنّه وسط التحذيرات المتتالية من خطورة تفلت الذكاء الاصطناعي، مع تطور نسخات عدة منه أبرزها الـ"تشات جي بي تي" وغيرها، انضم مالك "تويتر"، إيلون ماسك إلى خانة المحذرين.فقبل فترة بدأ الملياردير الأميركي المثير للجدل ينبه إلى مخاطر الذكاء الاصطناعي، داعياً إلى وضع معايير تضبطه.وفي آخر تلك التحذيرات غير المباشرة طرح مؤسس شركة تسلا هذه المرة، سؤالاً مرعباً، مفاده "كم سنة لدينا قبل أن يقتلنا الذكاء الاصطناعي جميعًا؟".السؤال وجه عبر تغريدة مساء أمس، تعليقًاً على مغرد يدعى مارك أندريسن، عرف عن نفسه بأنه شريك في شركة تعمل على تطوير " الذكاء الاصطناعي"، وطلب من متابعيه سؤاله أي شيء يتعلق بهذا البرنامج.

فما كان من أدريسن إلا أن أجاب بدقة على سؤال ماسك، معتبراً أن أمامنا 69420 سنة قبل الفناء، علماً أنه كان طمأن سابقا إلى أن الذكاء الاصطناعي لن يدمر العالم، بل قد ينقذه في الواقع.



وفند في سلسلة من الأجوبة كل ما يخطر على بال المتابعين من أسئلة حول الذكاء الاصطناعي.



يشار إلى المدير التنفيذي لشركة "OpenAI"، سام ألتمان كان أعرب قبل أيام عن خوفه وقلقه من الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي ساهم في تطويره. وقال في مقابلة مع صحيفة Times of India، قبل يومين إنه قد بلغ من التوتر مبلغًا جعله يُصاب بالأرق بعد إطلاق روبوت الدردشة "شات جي بي تي".



بدورها دعت عدة دول أوروبية، فضلا عن مشرعين أميركيين، بالإضافة حتى إلى الأمم المتحدة إلى التنبه لخطر هذا التطور المستجد. (العربية)