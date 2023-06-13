Advertisement

عربي-دولي

كم سنة لدينا قبل أن يقضي علينا الذكاء الاصطناعي؟

Lebanon 24
13-06-2023 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1077038-638222557956590662.jpg
Doc-P-1077038-638222557956590662.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكرت "العربية"، أنّه وسط التحذيرات المتتالية من خطورة تفلت الذكاء الاصطناعي، مع تطور نسخات عدة منه أبرزها الـ"تشات جي بي تي" وغيرها، انضم مالك "تويتر"، إيلون ماسك إلى خانة المحذرين.

فقبل فترة بدأ الملياردير الأميركي المثير للجدل ينبه إلى مخاطر الذكاء الاصطناعي، داعياً إلى وضع معايير تضبطه.
Advertisement

وفي آخر تلك التحذيرات غير المباشرة طرح مؤسس شركة تسلا هذه المرة، سؤالاً مرعباً، مفاده "كم سنة لدينا قبل أن يقتلنا الذكاء الاصطناعي جميعًا؟".

السؤال وجه عبر تغريدة مساء أمس، تعليقًاً على مغرد يدعى مارك أندريسن، عرف عن نفسه بأنه شريك في شركة تعمل على تطوير " الذكاء الاصطناعي"، وطلب من متابعيه سؤاله أي شيء يتعلق بهذا البرنامج.

69,420 سنة
فما كان من أدريسن إلا أن أجاب بدقة على سؤال ماسك، معتبراً أن أمامنا 69420 سنة قبل الفناء، علماً أنه كان طمأن سابقا إلى أن الذكاء الاصطناعي لن يدمر العالم، بل قد ينقذه في الواقع.

وفند في سلسلة من الأجوبة كل ما يخطر على بال المتابعين من أسئلة حول الذكاء الاصطناعي.

يشار إلى المدير التنفيذي لشركة "OpenAI"، سام ألتمان كان أعرب قبل أيام عن خوفه وقلقه من الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي ساهم في تطويره. وقال في مقابلة مع صحيفة Times of India، قبل يومين إنه قد بلغ من التوتر مبلغًا جعله يُصاب بالأرق بعد إطلاق روبوت الدردشة "شات جي بي تي".

بدورها دعت عدة دول أوروبية، فضلا عن مشرعين أميركيين، بالإضافة حتى إلى الأمم المتحدة إلى التنبه لخطر هذا التطور المستجد. (العربية)

عربي-دولي

تكنولوجيا وعلوم

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:28 | 2023-06-13
10:00 | 2023-06-13
09:37 | 2023-06-13
09:00 | 2023-06-13
08:53 | 2023-06-13
08:36 | 2023-06-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website