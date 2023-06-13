جريمة وحشيّة تهزّ بريطانيا.. أمٌّ تقتل أطفالها وتطعن زوجها!

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عربي-دولي
جريمة وحشيّة تهزّ بريطانيا.. أمٌّ تقتل أطفالها وتطعن زوجها!
Lebanon 24
13-06-2023
|
05:09
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بدمٍ بارد وبوحشية كبيرة، أقدمت امرأة في بريطانيا على قتل طفليها وطعن زوجها في وضح النهار، وفق ما أفاد تقريرٌ لشبكة "سكاي نيوز عربية".
وتبلغ المرأة من العمر 49 عاماً وقد جرى توقيفها فوراً بعد الجريمة التي أودت بحياة طفليها إيثان جون (11 عاماً) وإليزابيث جون (7 سنوات) وذلك في منزل
العائلة بمدينة ستوك أون ترينت.
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وبعد إقدامها على قتل الطفلين، توجهت السيدة بعد ذلك إلى مكان عمل زوجها مرتدية رداء أحمر، لتقوم بطعنه باستخدام سكين بعد الساعة الثانية ظهراً الأحد، بحسب ما ذكرت صحيفة "التلغراف".
وأشارت "سكاي نيوز عربية" إلى أن الرجل خرج من المستشفى لاحقاً بعد علاجه من الإصابة بالطعن، فيما أكد جيرانه أنه كان أباً مُخلصاً ومُحباً لأطفاله، وأن مقتلهم "حطّمه نفسياً".
وإلى هذا الحين، لم تكشف السلطات التي ألقت القبض على المرأة البريطانية، الدوافع وراء فعلتها، كما لم تكشف أي تفاصيل حول هوية القاتلة.
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