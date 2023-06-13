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عربي-دولي

إنفجار كبير يهزّ دولة عربيّة

Lebanon 24
13-06-2023 | 05:44
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رصدت وسائل الإعلام المصرية واقعة انفجار كبير لمحطة بنزين، اليوم الثلاثاء، في منطقة المعنا، التابعة لدائرة بندر قنا، وتم الدفع بسيارات الإطفاء والإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.

وانتقلت قوات الحماية المدنية بقنا إلى مكان الحريق على الفور للسيطرة عليه قبل امتداده للأماكن المجاورة، وتبين "إصابة فتحي كمال العبد، 55 عاما، حروق متفرقة، وتم نقله إلى مستشفى قنا الجامعي".
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وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات والتي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها. (روسيا اليوم)
 
 
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