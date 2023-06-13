قائمة بأغنى وأفقر دول العالم.. إكتشفوا موقع البلدان العربيّة فيها

ارتفع التضخم على مستوى العالم خصوصاً بعدما غزت روسيا أوكرانيا، ما أدى إلى تفاقم أزمة أسعار النفط والغذاء.

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وبفعل ذاك الصراع القائم، كانت الأسر ذات الدخل المنخفض هي الأكثر تضرراً، والتي أجبرت على الإنفاق بنسب أكبر من دخولها على الضروريات الأساسية، كما تكبدت تكاليف أكبر في السكن والغذاء والطاقة والمواصلات.وبحسب بيانات صندوق النقد الدولي، فإن متوسط نصيب الفرد من القوة الشرائية في أفقر دول العالم يبلغ 1380 دولاراً أميركياً، بينما يتجاوز في الدول الأكثر ثراءً الـ105 آلاف دولار أميركي.وجاءت قطر في المرتبة الرابعة عالمياً والإمارات في المرتبة السادسة ضمن قائمة أغنى دول العالم، أما الصومال فقد حلت في المرتبة الرابعة ضمن قائمة أفقر الدول.