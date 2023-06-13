ما هي المسيّرة الروسية "زالا لانست" صائدة المدرعات الغربيّة؟

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ذكر موقع "سكاي نيوز"، أنّ الطائرة المسيرة الروسية "زالا لانست"، حازت على اهتمام كبير في الأوساط العسكرية الروسية في ظل نجاحاتها الأخيرة على الجبهة الأوكرانية.وجرى تطوير المسيرة "زالا لانسيت" من قبل العدو اللدود للسلاح الغربي، شركة كلاشينكوف لصالح الجيش الروسي.وكشف عنها النقاب في حزيران 2019، إلا إنها أصبحت كابوسا يؤرق الجيش الأوكراني على الجبهة، فسرعتها تصل إلى 300 كلم في الساعة.وتعد المسيرة لغما جويا قاسيا، يسيطر على السماء بسرعة تصل إلى 300 كليومتر في الساعة، فيما يصل المدى إلى 40 كيلومترا.وتوصف المسيرة بالخدومة، إذ تستخدم في مهام الاستطلاع والهجوم، فيما تحمل رؤوسا شديدة الانفجار أو الانشطار.ويشير خبراء عسكريون إلى جملة من الخصائص في المسيرة الروسية أبرزها أنّ المسيرة فتاكة، فهي تحمل روؤسا حربية شديدة الانفجار، أو شديدة الانشطار تصل إلى ثلاثة كلغم.وتمتاز أيضا بكونها دقيقة، تتمتع بتوجيه بصري وتليفزيوني يمكناها من التحكم في توجيه الذخيرة حتى في المراحل النهائية قبل اصطياد الهدف العدو، إضافة إلى المراوغة، إذ تستطيع قنص أهدافها أثناء الطيران، وفق ما تؤكد الشركة المصنعة.المسيرة ذكية، وتعتمد على نفسها في تحديد أعدائها، كما تخضع لرغبة مشغلها في تحديد الأهداف لها، كما جاء في بيانات مواصفاتها.و"زالا لانسيت" عنيدة، ويسمح لها تصميمها بالثبات والمناورة ومقاومة هجمات أسلحة الليزر التي تحاول اصطيادها.وهي مباغتة كما يعتبرها الجيش الروسي، إذ يسمح لها محركها الكهربائي بتقليل مستوى الضوضاء مما يعزز من عنصر مفاجأة العدو.وتمكنت من استهداف دبابة ليوبارد الألمانية، لتعلن عن نفسها سيدة الجو الجديدة فوق الجبهة الأوكرانية. (سكاي نيوز)