Advertisement

عربي-دولي

ما هي المسيّرة الروسية "زالا لانست" صائدة المدرعات الغربيّة؟

Lebanon 24
13-06-2023 | 15:00
A-
A+
Doc-P-1077054-638222584501625541.jpg
Doc-P-1077054-638222584501625541.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكر موقع "سكاي نيوز"، أنّ الطائرة المسيرة الروسية "زالا لانست"، حازت على اهتمام كبير في الأوساط العسكرية الروسية في ظل نجاحاتها الأخيرة على الجبهة الأوكرانية.

وجرى تطوير المسيرة "زالا لانسيت" من قبل العدو اللدود للسلاح الغربي، شركة كلاشينكوف لصالح الجيش الروسي.
Advertisement

وكشف عنها النقاب في حزيران 2019، إلا إنها أصبحت كابوسا يؤرق الجيش الأوكراني على الجبهة، فسرعتها تصل إلى 300 كلم في الساعة.

وتعد المسيرة لغما جويا قاسيا، يسيطر على السماء بسرعة تصل إلى 300 كليومتر في الساعة، فيما يصل المدى إلى 40 كيلومترا.

وتوصف المسيرة بالخدومة، إذ تستخدم في مهام الاستطلاع والهجوم، فيما تحمل رؤوسا شديدة الانفجار أو الانشطار.

ويشير خبراء عسكريون إلى جملة من الخصائص في المسيرة الروسية أبرزها أنّ المسيرة فتاكة، فهي تحمل روؤسا حربية شديدة الانفجار، أو شديدة الانشطار تصل إلى ثلاثة كلغم.

وتمتاز أيضا بكونها دقيقة، تتمتع بتوجيه بصري وتليفزيوني يمكناها من التحكم في توجيه الذخيرة حتى في المراحل النهائية قبل اصطياد الهدف العدو، إضافة إلى المراوغة، إذ تستطيع قنص أهدافها أثناء الطيران، وفق ما تؤكد الشركة المصنعة.

المسيرة ذكية، وتعتمد على نفسها في تحديد أعدائها، كما تخضع لرغبة مشغلها في تحديد الأهداف لها، كما جاء في بيانات مواصفاتها.

و"زالا لانسيت" عنيدة، ويسمح لها تصميمها بالثبات والمناورة ومقاومة هجمات أسلحة الليزر التي تحاول اصطيادها.

وهي مباغتة كما يعتبرها الجيش الروسي، إذ يسمح لها محركها الكهربائي بتقليل مستوى الضوضاء مما يعزز من عنصر مفاجأة العدو.

وتمكنت من استهداف دبابة ليوبارد الألمانية، لتعلن عن نفسها سيدة الجو الجديدة فوق الجبهة الأوكرانية. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:23 | 2023-06-13
14:54 | 2023-06-13
14:43 | 2023-06-13
14:00 | 2023-06-13
14:00 | 2023-06-13
13:38 | 2023-06-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website