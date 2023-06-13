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عربي-دولي
البيرو أعلنت حال الطوارئ إثر تفشي حمى الضنك
Lebanon 24
13-06-2023
|
06:34
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أعلنت البيرو حال الطوارئ إثر وفاة أكثر من 200 شخص بسبب حمى الضنك، مع امتلاء المستشفيات التي تكافح من أجل علاج المرضى، كما ذكرت "روسيا اليوم" .
ووفقا للحكومة، أصيب ما يقرب من 130 ألف شخص بالفيروس في جميع أنحاء البلاد حتى الآن هذا العام، بما في ذلك 37000 طفل، وتجاوزت حالات الإصابة الرقم القياسي السابق المسجل في عام 2017، عندما تم تأكيد ما يقرب من 70 ألف حالة.
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ومنطقة بيورا الشمالية الغربية هي الأكثر تضررا، حيث اضطرت السلطات هناك إلى بناء أجنحة ميدانية للطوارئ في خيام في الملاعب الرياضية للتعامل مع ارتفاع حالات الإصابة.
المصدر:
روسيا اليوم
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