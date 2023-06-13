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عربي-دولي
فيضانات تُغرق مدناً تركية.. و"القوارب" باتت وسيلة للتنقل!
Lebanon 24
13-06-2023
|
06:58
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وصل منسوب المياه في بعض شوارع تركيا، عقب الفيضانات التي تضرب البلاد منذ بداية الشهر، إلى درجة أن بعض السكان لجؤوا إلى القوارب لاستخدامها وسيلة مواصلات إلى أعمالهم، في ظل صعوبة تحرك السيارات.
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وتسببت الأمطار الغزيرة الناجمة عن عواصف رعدية، بفيضانات أغرقت وملأت الشوارع في عدة مدن، فيما يتوقع أن تهطل موجات أخرى من هذه الأمطار خلال الأيام القادمة.
وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت، 7 رجال من سكان مدينة سامسون على متن قارب يسير بهم على سيل المياه في الشوارع، وعدد منهم يجدف بمجاديف القارب في المياه الغزيرة، في طريقهم إلى أعمالهم.
وفي العاصمة أنقرة، تسببت أمطار غزيرة في فيضانات، لتتحول الشوارع إلى أنهار تجرف السيارات، وشوهدت إحدى العائلات وهي تحاول الخروج متسلقة من نافذة سيارتها.
وتأتي الفيضانات بعد هطول أمطار غزيرة على طول الساحل الواقع على البحر الأسود شمال البلاد، وتسببت في وفاة 3 أشخاص على الأقل قبل أسبوع.
كذلك، أصدرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، تحذيراً من هطول أمطار غزيرة قوية ورعدية علي 11 مقاطعة.
وتتعرض تركيا لموجات من الفيضانات والأمطار الغريزة في شمالها، بجانب حرائق في الغابات في جنوبها العامين الأخيرين، بدرجة حادة عن المعتاد، في تحول يرجعه باحثون في علوم البيئة إلى تغير المناخ.
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