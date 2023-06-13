بريغوجين: لست متأكدا من بقاء "فاغنر" في أوكرانيا

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أشار قائد "فاغنر" يفغيني بريغوجين إلى أنه ليس متأكدا من أن مجموعته العسكرية الروسية الخاصة ستبقى في أوكرانيا.وكانت "فاغنر" على خط المواجهة في عدد من المعارك التي خاضتها روسيا في أوكرانيا، ولعبت دورا بارزا في استيلاء الروس على مدينة باخموت في الشرق الأوكراني.لكن الخلافات بين المجموعة والسلطات الروسية خرجت إلى العلن أكثر من مرة، حيث اتهم بريغوجين الجيش الروسي بالتقاعس عن إمداده بالأسلحة والذخائر اللازمة.