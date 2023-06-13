Advertisement

عربي-دولي

إصابة 9 أشخاص بإطلاق نار في أميركا... ماذا في المعلومات الأوليّة؟

Lebanon 24
13-06-2023 | 07:17
A-
A+
Doc-P-1077073-638222630970359672.png
Doc-P-1077073-638222630970359672.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت الشرطة الأميركية إن 9 أشخاص أصيبوا، من بينهم ثلاثة في حالة خطيرة، في إطلاق نار في دنفر بالقرب من ملعب لكرة السلة حيث كانت تقام مباراة.

وذكرت شرطة دنفر في بيان أن مشتبها به وهو أيضا مصاب بطلق ناري، كان رهن الاحتجاز وأن إصابته لا تهدد حياته. 
Advertisement

وقالت الشرطة: "هذا تحقيق معقد ومستمر في مراحله الأولى. المعلومات الأولية تشير إلى إطلاق عدة طلقات نارية خلال مشاجرة شارك فيها عدة أفراد".

وأغلقت الشرطة بعض شوارع وسط المدينة حيث خرجت حشود كبيرة من الملعب.

وقال متحدث باسم الشرطة إن العديد من هؤلاء المعجبين قد تفرقوا قبل بدء إطلاق النار، لكن حشد أصغر بقي في المنطقة. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:28 | 2023-06-13
10:00 | 2023-06-13
09:37 | 2023-06-13
09:00 | 2023-06-13
08:53 | 2023-06-13
08:36 | 2023-06-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website