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عربي-دولي
وفاة رجل أعمال... أُصيب بجروح وكسور عديدة
Lebanon 24
13-06-2023
|
08:53
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تُوفي رجل الأعمال الروسي، المالك السابق لمحطتي إذاعة "أوروبا + ريازان" و"راديو روسيا - ريازان" سيرغي تسيغانوف، خلال قفزة بالمظلة في منطقة كولومنا بضواحي موسكو.
وقفز رجل الأعمال البالغ من العمر 51 عاما، من على متن مروحية من نوع "مي-8"، وتمكن من فتح مظلته، لكن أثناء اقترابه من الأرض، أخطأ تسيغانوف تقدير مسافة الارتفاع وارتطم بالأرض.
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وتم نقله بسرعة إلى المستشفى وقد أصيب بجروج وكسور عديدة، ورغم محاولة الأطباء إنقاذ حياته إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك. (روسيا اليوم)
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