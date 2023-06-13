وفاة رجل أعمال... أُصيب بجروح وكسور عديدة

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تُوفي رجل الأعمال الروسي، المالك السابق لمحطتي إذاعة "أوروبا + ريازان" و"راديو روسيا - ريازان" سيرغي تسيغانوف، خلال قفزة بالمظلة في منطقة كولومنا بضواحي موسكو.وقفز رجل الأعمال البالغ من العمر 51 عاما، من على متن مروحية من نوع "مي-8"، وتمكن من فتح مظلته، لكن أثناء اقترابه من الأرض، أخطأ تسيغانوف تقدير مسافة الارتفاع وارتطم بالأرض.وتم نقله بسرعة إلى المستشفى وقد أصيب بجروج وكسور عديدة، ورغم محاولة الأطباء إنقاذ حياته إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك. (روسيا اليوم)