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عربي-دولي

"الجندي المصري قتل 3 إسرائيليين بسبب أخطاء فادحة".. اسرائيل تكشف تفاصيل التحقيقات

Lebanon 24
13-06-2023 | 09:37
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ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أنه سيتم خلال الساعات القليلة المقبلة نشر نتائج التحقيق في الهجوم على الحدود المصرية والذي نفذه الجندي المصري محمد صلاح وقتل خلاله 3 جنود إسرائليين.

ونشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية بعض التسريبات من التحقيق العسكري، والتي كشفت عن أخطاء فادحة أدت لوقوع الحادث، كان أبرزها طول الورديات المرهقة أثناء الحراسة التي وصلت لـ 12 ساعة، مرورا بالجنود الذين سمعوا إطلاق النار ولم يقوموا بالإبلاغ على الفور، بالإضافة إلى التأخير في المساعدة الجوية.
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وسيشير التحقيق في الهجوم إلى سلسلة من الأخطاء الصعبة التي أدت لقتل ثلاثة جنود إسرائيليين، كما ستكون هناك أيضا استنتاجات شخصية ضد ضباط االمنطقة، وسيتعين على رئيس الأركان أن يقرر ما إذا كان سيتصرف بتساهل أو يلجأ إلى العقاب الشديد ضدهم.

ولفتت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إلى أنه قد مضى أكثر من أسبوع على الهجوم الخطير على الحدود المصرية، وستنشر استنتاجاته في وقت لاحق اليوم الثلاثاء بعد انتهاء التحقيق من قبل رئيس الأركان وتقديمه إلى العائلات الثكلى، وسيتم نشره أيضا على الجمهور. (روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم
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