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عربي-دولي

حادث مروّع في هذا البلد يودي بحياة 15 شخصا (صور)

Lebanon 24
13-06-2023 | 10:28
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وقع حادث مروع على الطريق الصحراوي في الصف بمصر، تسبب في مقتل 15 شخصا وإصابة 2، حسبما نقلت وسائل إعلام مصرية.
 
وكشفت التحريات الأولية لحادث صحراوي الصف، أن السرعة الزائدة من سائق الميكروباص وراء الحادث بعدما اصطدم من الخلف لتريلا كانت متوقفة على جانب الطريق فيما يتم التحقيق مع سائق التريلا لمعرفة تفاصيل الحادث .
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وتم نقل المتوفين والمصابين الي المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق.

ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث . (روسيا اليوم) 
المصدر: روسيا اليوم
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