حادث مروّع في هذا البلد يودي بحياة 15 شخصا (صور)

وقع حادث مروع على الطريق الصحراوي في الصف بمصر، تسبب في مقتل 15 شخصا وإصابة 2، حسبما نقلت وسائل إعلام مصرية.

وكشفت التحريات الأولية لحادث صحراوي الصف، أن السرعة الزائدة من سائق الميكروباص وراء الحادث بعدما اصطدم من الخلف لتريلا كانت متوقفة على جانب الطريق فيما يتم التحقيق مع سائق التريلا لمعرفة تفاصيل الحادث .

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