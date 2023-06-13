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فلسطينيّ يُطلق النار على 4 إسرائيليين في جنين

Lebanon 24
13-06-2023 | 10:29
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تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن إصابة 4 إسرائيليين في عملية إطلاق نار مزدوجة نفذها فلسطيني قرب معبر ريحان في شمالي الضفة الغربية.

وحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية فإن عملية إطلاق النار التي نفذها الفلسطيني وقعت قرب قرية يعبد في مكانين منفصلين قرب جنين، لافتة إلى أن "الفلسطيني أطلق النار من سيارته باتجاه سيارة إسرائيلية، وأصاب مستوطن وثلاثة من جنود الجيش، وتمكن من الانسحاب باتجاه قرية يعبد".
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وذكرت القناة 14 العبرية، أن منفذي العملية قاموا بحرق المركبة التي استخدموها، فيما تواصل قوات الجيش أعمال التمشيط بحثا عنهم. (روسيا اليوم)

 
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