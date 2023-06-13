بوتين يتحدث عن "منطقة آمنة" داخل أراضي أوكرانيا

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تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن إمكانية إنشاء "منطقة آمنة" داخل الأراضي الأوكرانية.وقال بوتين في كلمة أمام عدد من المسؤولين الروس: "إذا استمرت الهجمات الأوكرانية المضادة سندرس إنشاء مناطق آمنة داخل الأراضي الأوكرانية".وأكد أن روسيا عززت أمن الحدود مع أوكرانيا، التي شنت خلال الأسابيع الأخيرة هجمات داخل أراض روسية قريبة من الحدود.وذكر الرئيس الروسي أن بلاده "تنزع سلاح أوكرانيا تدريجيا" من خلال الهجوم العسكري الذي بدأ في شباط 2022.