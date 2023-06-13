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إقتصاد

أكثر المليارديرات ربحاً خلال 2023 وثروته ارتفعت بأكثر من 88 مليار دولار.. من هو؟

Lebanon 24
13-06-2023 | 10:40
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ارتفعت ثروة الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، إيلون ماسك، بأسرع وتيرة بين المليارديرات في قائمة "بلومبرغ" لفاحشي الثراء، حيث كسبت ثروته 88.1 مليار دولار إضافية منذ بداية العام.

وبلغ إجمالي الثروة المكتسبة لأغنى 10 مليارديرات منذ بداية العام 381 مليار دولار، وهو ما يعني أن نصيب إيلون ماسك يقترب من ربع تلك المكاسب بواقع 23.1%، بعد أن ارتفعت ثروته إلى 225 مليار دولار.
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وشهدت القائمة هيمنة كاملة لمليارديرات التكنولوجيا، إذ إن 8 من أصل أكثر 10 مليارديرات ربحاً خلال العام، ترتبط ثرواتهم بشكل أساسي بالتكنولوجيا، خاصة شركات "تسلا"، و"مايكروسوفت"، و"غوغل"، و"أوراكل"، و"إنفيديا"، و"أمازون"، و"فيسبوك".

وكان "مارك زوكربيرغ" صاحب المركز الثاني في القائمة، والذي ارتفعت ثروته بأكثر من 100% منذ بداية العام، إلى 98.8 مليار دولار، بعد أن أضاف 53.2 مليار دولار إلى ثروته.

على الجانب الأخر، كان "غواتام أداني" صاحب الحظ الأسوأ خلال العام، حيث خسر 58.2 مليار دولار تعادل نصف ثروته، وكذلك "كارل إيكان"، والذي خسر 13.3 مليار دولار من ثروته، والسبب الذي جمع بينهم كان تقرير شركة البائع على المكشوف "هيندنبورغ" ضد أسهم الشركتين. (العربية) 
المصدر: العربية

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