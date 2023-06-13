تبون يبدأ "زيارة دولة" إلى روسيا





ونشرت الرئاسة على موقعها في فيسبوك صورا لتبون في المطار وهو يحيي تشكيلة من الحرس الجمهوري، قبل صعود الطائرة.

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وجاء في البيان "بدعوة من رئيس فيدرالية روسيا، فلاديمير بوتين، يشرع اليوم، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في زيارة دولة إلى فيدرالية روسيا، تدوم ثلاثة أيام، في إطار تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين". يبدأ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الثلاثاء، زيارة دولة إلى روسيا "تدوم ثلاثة أيام"، بحسب ما أعلنت الرئاسة الجزائرية في بيان.ونشرت الرئاسة على موقعها في فيسبوك صورا لتبون في المطار وهو يحيي تشكيلة من الحرس الجمهوري، قبل صعود الطائرة.وجاء في البيان "بدعوة من رئيس فيدرالية روسيا، فلاديمير بوتين، يشرع اليوم، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في زيارة دولة إلى فيدرالية روسيا، تدوم ثلاثة أيام، في إطار تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين".

وسيشارك تبون خلال هذه الزيارة في أعمال المنتدى الاقتصادي الدولي بسان بطرسبورغ، الذي سينعقد من 14 إلى 17 حزيران، وفق البيان.



وكانت الزيارة مقررة في أيار وفق ما اتفق عليه الرئيسان الجزائري والروسي خلال مكالمة هاتفية في كانون الثاني، ولم يتم الإعلان الرسمي عن تأجيلها.



وترتبط الجزائر وموسكو بعلاقات تاريخية، سواء على المستوى الاقتصادي مع تبادلات تجارية بأكثر من 3 مليارات دولار، أو على المستوى السياسي والاستراتيجي، خاصة أن روسيا أكبر مورد للسلاح لأكبر بلد أفريقي من حيث المساحة.



كما تنسق الجزائر مع روسيا في إطار منتدى الدول المصدرة للغاز، وفي اجتماعات الدول المصدرة للنفط "أوبك بلاس".



من ناحية أخرى لم يصدر أي بيان رسمي بشأن الزيارة المرتقبة للرئيس تبون إلى باريس، التي كانت مقررة في النصف الثاني من حزيران.



وأشار مصدر من الرئاسة الفرنسية إلى وجود "محادثات بين الطرفين لإيجاد تاريخ ملائم" لهذه الزيارة مما يعني أنها لن تكون في الموعد، وفقا لفرانس برس. (الحرة)