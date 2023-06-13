23
o
بيروت
23
o
طرابلس
23
o
صور
22
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
21
o
النبطية
20
o
زحلة
21
o
بعلبك
23
o
بشري
23
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
الكويت تبرم صفقة لشراء طائرات مسيرة من تركيا
Lebanon 24
13-06-2023
|
13:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الجيش الكويتي، الثلاثاء، أن وزارة الدفاع أبرمت تعاقدا مع تركيا، لتوريد منظومة الطائرات من دون طيار من طراز "بيرقدار TB2"، بقيمة 367 مليون دولار.
وقال الجيش إن الصفقة تمت عن طريق التفاوض المباشر بين حكومتي الكويت وتركيا، من دون دخول أي وسطاء.
Advertisement
ويأتي التعاقد بهدف "تعزيز القدرات الدفاعية للجيش الكويتي، حيث تتمتع هذه الطائرات بإمكانيات فنية عالية في تنفيذ مختلف مهام الاستطلاع والاستهداف ودعم العمليات العسكرية، بالإضافة إلى توفيرها للمعلومات الاستخباراتية، كما أنها تمتاز بقدرتها على حمل مجموعة متنوعة من الأسلحة بما فيها الصواريخ الموجهة بالليزر والقنابل الذكية"، وفق بيان الجيش الكويتي.
وتابع البيان: "تم اختبار هذا النوع من الطائرات بدولة الكويت في شهر يوليو 2019، محققة مدة طيران قياسية بلغت 27 ساعة و3 دقائق من دون انقطاع في ظل ظروف مناخية صعبة كارتفاع درجة الحرارة وهبوب الرياح والعواصف الرملية".
"كما تعد طائرة بيرقدار TB2 التركية من أفضل الطائرات من دون طيار في العالم من حيث الاستخدامات المتعددة، حيث إنها تأتي بطول 6.5 متر وعرض 12 متر، وقدرة على التحليق بحمولة تصل إلى 650 كيلوغراما كحد أقصى، ومدى يصل إلى 150 كيلومترا، وبسرعة تصل إلى 70 عقدة (130 كيلومترا في الساعة) وقدرة على الطيران لمدة تصل لأكثر من 24 ساعة من دون انقطاع.
ويشمل عقد الصفقة "تجهيز منشآت خاصه لتلك الطائرات، تتضمن تسليحها، ومعدات الحرب الإلكترونية، ومحطات التحكم الأرضية المتنقلة المتوافقة مع معايير حلف شمال الأطلسي، وتوفير الصيانة اللازمة والإمدادات اللوجستية لها، مع ضمان مدة الصلاحية لجميع قطع الغيار خلال فترة العقد، وتوفير معدات الدعم والاختبارات الأرضية، وتدريب الطيارين والفنيين من الكوادر الوطنية، وتوفير جميع النشرات الفنية المطورة، وإنشاء نظام للمحاكاة، مع توفير الدعم الفني لمدة 3 سنوات.
وختم البيان: "تعتبر دولة الكويت هي الدولة رقم 28 على مستوى العالم التي تبرم عقد شراء مثل هذه الطائرات المسيرة، بعد امتلاك العديد من الدول الشقيقة والصديقة لها". (سكاي نيوز عربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
إنفجار كبير يهزّ دولة عربيّة
Lebanon 24
إنفجار كبير يهزّ دولة عربيّة
05:44 | 2023-06-13
13/06/2023 05:44:19
Lebanon 24
Lebanon 24
الحزن يصيب الوسط الفنيّ... وفاة ممثل شهير في حادث سير مروّع
Lebanon 24
الحزن يصيب الوسط الفنيّ... وفاة ممثل شهير في حادث سير مروّع
08:00 | 2023-06-13
13/06/2023 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تمّ التخطيط لتفجير السفارة الروسية في لبنان؟
Lebanon 24
هل تمّ التخطيط لتفجير السفارة الروسية في لبنان؟
15:51 | 2023-06-12
12/06/2023 03:51:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أرزة لبنانية تتسبب بأزمة في مدينة فرنسية.. ما القصة؟
Lebanon 24
أرزة لبنانية تتسبب بأزمة في مدينة فرنسية.. ما القصة؟
06:30 | 2023-06-13
13/06/2023 06:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما ستشهده "كهرباء لبنان" بعد فترة
Lebanon 24
هذا ما ستشهده "كهرباء لبنان" بعد فترة
11:44 | 2023-06-13
13/06/2023 11:44:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
15:23 | 2023-06-13
بعد إعتقاله لبعض الوقت.. ترامب يُغادر محكمة ميامي "من دون شروط"
15:00 | 2023-06-13
ما هي المسيّرة الروسية "زالا لانست" صائدة المدرعات الغربيّة؟
14:54 | 2023-06-13
تطورٌ بارز.. ترامب "قيد الإعتقال" في قضية "الوثائق السرية"
14:43 | 2023-06-13
الكويت.. أمرٌ أميري بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء
14:00 | 2023-06-13
السعودية تعلن عن مؤتمر دولي "للاستجابة الإنسانية" في السودان
14:00 | 2023-06-13
لن تتوقعوا مرتبة لبنان.. تعرّفوا إلى الدول الأكثر عرضة للكوارث الطبيعية
فيديو
معلومات تنشر للمرة الأولى.. هذا ما جرى لحظة إدخال صدام حسين غرفة الإعدام ورئيس عربي بكى 3 مرات
Lebanon 24
معلومات تنشر للمرة الأولى.. هذا ما جرى لحظة إدخال صدام حسين غرفة الإعدام ورئيس عربي بكى 3 مرات
16:12 | 2023-06-09
13/06/2023 22:34:41
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مروع.. عاصفة تخطف ابن الـ 9 سنوات وتقذفه من على علو 20 قدماً شاهدوا ماذا حصل
Lebanon 24
فيديو مروع.. عاصفة تخطف ابن الـ 9 سنوات وتقذفه من على علو 20 قدماً شاهدوا ماذا حصل
02:00 | 2023-06-08
13/06/2023 22:34:41
Lebanon 24
Lebanon 24
اعلامية لبنانية ترد على "سطحية" ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
اعلامية لبنانية ترد على "سطحية" ياسمين عز (فيديو)
08:53 | 2023-06-05
13/06/2023 22:34:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact