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عربي-دولي

الكويت تبرم صفقة لشراء طائرات مسيرة من تركيا

Lebanon 24
13-06-2023 | 13:38
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أعلن الجيش الكويتي، الثلاثاء، أن وزارة الدفاع أبرمت تعاقدا مع تركيا، لتوريد منظومة الطائرات من دون طيار من طراز "بيرقدار TB2"، بقيمة 367 مليون دولار.

وقال الجيش إن الصفقة تمت عن طريق التفاوض المباشر بين حكومتي الكويت وتركيا، من دون دخول أي وسطاء.
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ويأتي التعاقد بهدف "تعزيز القدرات الدفاعية للجيش الكويتي، حيث تتمتع هذه الطائرات بإمكانيات فنية عالية في تنفيذ مختلف مهام الاستطلاع والاستهداف ودعم العمليات العسكرية، بالإضافة إلى توفيرها للمعلومات الاستخباراتية، كما أنها تمتاز بقدرتها على حمل مجموعة متنوعة من الأسلحة بما فيها الصواريخ الموجهة بالليزر والقنابل الذكية"، وفق بيان الجيش الكويتي.
 
وتابع البيان: "تم اختبار هذا النوع من الطائرات بدولة الكويت في شهر يوليو 2019، محققة مدة طيران قياسية بلغت 27 ساعة و3 دقائق من دون انقطاع في ظل ظروف مناخية صعبة كارتفاع درجة الحرارة وهبوب الرياح والعواصف الرملية".

"كما تعد طائرة بيرقدار TB2 التركية من أفضل الطائرات من دون طيار في العالم من حيث الاستخدامات المتعددة، حيث إنها تأتي بطول 6.5 متر وعرض 12 متر، وقدرة على التحليق بحمولة تصل إلى 650 كيلوغراما كحد أقصى، ومدى يصل إلى 150 كيلومترا، وبسرعة تصل إلى 70 عقدة (130 كيلومترا في الساعة) وقدرة على الطيران لمدة تصل لأكثر من 24 ساعة من دون انقطاع.

ويشمل عقد الصفقة "تجهيز منشآت خاصه لتلك الطائرات، تتضمن تسليحها، ومعدات الحرب الإلكترونية، ومحطات التحكم الأرضية المتنقلة المتوافقة مع معايير حلف شمال الأطلسي، وتوفير الصيانة اللازمة والإمدادات اللوجستية لها، مع ضمان مدة الصلاحية لجميع قطع الغيار خلال فترة العقد، وتوفير معدات الدعم والاختبارات الأرضية، وتدريب الطيارين والفنيين من الكوادر الوطنية، وتوفير جميع النشرات الفنية المطورة، وإنشاء نظام للمحاكاة، مع توفير الدعم الفني لمدة 3 سنوات.

وختم البيان: "تعتبر دولة الكويت هي الدولة رقم 28 على مستوى العالم التي تبرم عقد شراء مثل هذه الطائرات المسيرة، بعد امتلاك العديد من الدول الشقيقة والصديقة لها". (سكاي نيوز عربية) 
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