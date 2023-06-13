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عربي-دولي

تطورٌ بارز.. ترامب "قيد الإعتقال" في قضية "الوثائق السرية"

Lebanon 24
13-06-2023 | 14:54
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كشفت شبكة "CNN" الأميركية، مساء اليوم الثلاثاء، أنّ الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بات "قيد الإعتقال" حالياً، وذلك عقب وصوله إلى المحكمة الفيدرالية بمدينة ميامي الأميركية للمثول أمام القاضي في ملف تسريب وثائق سريّة. 

وأشارت الشبكة إلى أنّ التوقيف يأتي من ضمن الإجراءات الخاصّة بالمثول أمام الجهة القضائية المذكورة، موضحة أنهُ تمّ أخذ بصمات الرئيس السابق فيما وُضع مساعدهُ والت ناوتا قيد الإعتقال أيضاً مع أخذ بصماته أيضاً.
 
وفي تغريدة له عبر منصته "ترو سوشال"، الثلاثاء، قال ترامب إنّ "أميركا تمر حالياً في أحد أكثر الأيام حزناً في تاريخها".

وأصبح ترامب أول رئيس في التاريخ الأميركي تتهمه هيئة محلفين فيدرالية كبرى، وهو يواجه 37 تهمة جنائية تتعلق بحيازة وثائق سرية وعرقلة سير العدالة، وإصدار بيانات كاذبة، ويمكن أن تصل عقوبتها إلى نحو 20 عاماً من السجن.

وبحسب السجلات، فقد احتفظ ترامب بوثائق سرية تتضمن أسراراً نووية بعد مغادرته البيت الأبيض، كما تتضمن الوثائق معلومات تتعلق بالأنشطة العسكرية للدول الأجنبية والولايات المتحدة إلى جانب تفاصيل عن قدرات نووية لدولة أجنبية.
 
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