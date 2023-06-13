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عربي-دولي
مسؤول أميركي: طرفا الصراع في السودان أضاعا فرصة وقف القتال
Lebanon 24
13-06-2023
|
15:40
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قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء، إن طرفي الصراع في السودان لا ينتهزان فرصة محادثات جدة التي بدأتها الولايات المتحدة والسعودية بهدف التوصل لوقف دائم لإطلاق النار، وفقا لما جرى الاتفاق عليه في بادئ الأمر.
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وأضاف المسؤول الذي تحدث للصحفيين في واشنطن شريطة عدم الكشف عن هويته، أن الولايات المتحدة تجري مشاورات حاليا مع السعودية ودول عربية وإفريقية بهدف التوصل لمسار للمضي قدما، وتأمل في الإعلان عن نهج موصى به في الأيام القليلة المقبلة".
وتابع قائلا: "نعتقد أننا قدمنا لهما كل الفرص المتاحة. اخترنا هذا المكان لنتيح لهما المحاولة والالتقاء معا ومحاولة إيجاد طريقة للمضي قدما لا تفضي إلى نتيجة تقوم على العنف أو الهيمنة العسكرية".
وأضاف: "من الواضح أنهما لا ينتهزان هذه الصيغة التي قدمناها لهما. الطريقة التي اتفقا عليها في البداية غير ناجحة فيما يتعلق بهذه العملية التدريجية الرامية إلى التوصل لوقف دائم للأعمال القتالية".
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