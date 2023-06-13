نشاط ملحوظ.. هذا أول تحرك من ترامب فور مغادرة المحكمة

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وقالت حملة ترامب، إن "الرئيس السابق سيتوجه إلى نيوجيرسي مساء الثلاثاء، وسيلقي كلمة أمام أنصاره في الساعة الثامنة والربع، من نادي الغولف الوطني التابع له".ومثل ترامب، الثلاثاء، أمام قاض اتحادي في قضية الوثائق السرية، قبل أن يسمح له بمغادرة المحكمة دون فرض "قيود على السفر"، وفق ما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية.وجاء مثوله أمام المحكمة إثر تهم جنائية ضده، تتعلق باحتفاظه بشكل غير قانوني بوثائق ترتبط بالأمن القومي عندما ترك منصبه، وكذب على مسؤولين سعوا إلى استعادتها.وتزامناً مع تجمّع أنصار الرئيس السابق أمام المحكمة دعماً له، قرأ قاضي محكمة ميامي لائحة الاتهامات الموجهة إلى ترامب، الذي أدلى بإفادته بدوره وأكد براءته.وهذه المرة الثانية التي يمثل فيها ترامب أمام محكمة منذ أبريل، عندما أكد براءته في نيويورك بخصوص تهم تتعلق بدفع أموال لممثلة أفلام إباحية لشراء صمتها قبل انتخابات عام 2016.ومع أن ترامب أول رئيس حالي أو سابق توجه له اتهامات جنائية، فإن هذا لم يضعف آماله في العودة إلى البيت الأبيض.