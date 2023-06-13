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عربي-دولي
الأمير محمد بن سلمان يتوجّه إلى فرنسا في زيارة رسمية
Lebanon 24
13-06-2023
|
19:12
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أكدت وكالة الأنباء السعودية أن "الأمير محمد بن سلمان يتوجه إلى فرنسا في زيارة رسمية".
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بن سلمان
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